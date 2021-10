Siempre que se presentan los presupuestos generales del Estado salen los diputados de uno y otro signo como una exhalación a defender o criticar las cuentas públicas. Todos los años la misma historia que no por cansina deja de repetirse. Si quien gobierna en Madrid es el PSOE, los socialistas de aquí le echan incienso a lo que salga del consejo de ministros, pero si quien lo hace es el PP ocurre justo lo contrario, pareciera que nos hubieran mandado las siete plagas y que hubiera que combatirlas. En el caso de los populares pasa otro tanto de lo mismo: ahora que gobierna Sánchez todo son críticas, pero cuando lo hacía Rajoy, cuyas cuentas públicas para Extremadura eran igual de malas o peores, solo se escuchaban alabanzas. Vamos que nuestros políticos y diputados, los autonómicos y aquellos otros que trabajan en las Cortes, deben cobrar un plus en sus nóminas para gritar o dar palmas según convenga, olvidándose de que se deben a los ciudadanos que les votan y los territorios a los que representan.

Eso de contar con partidos nacionales, que no nacionalistas, tiene ese hándicap, que sus señorías hacen su labor pero procurando no afectar a las siglas a las que pertenecen. Al fin y al cabo se trata de estructuras de poder piramidal y cuando una pieza no encaja ya se encarga alguien de quitarla de en medio.

Quien está ajeno a la política se sorprende cuando escucha que los partidos tienen argumentarios, consignas sobre esto y aquello que son debidamente enviados a todos los miembros para que las repitan como papagayos. Si son recortes, se les llama ajustes; si se elevan un poco, se acude al término expansivos, y si son ‘ni fu ni fa’ se habla de compromiso o de senda marcada. También caben las comparaciones con los años en los que gobernaba el contrario y, por supuesto, hay que meter como sea que el gobierno es preso de los nacionalistas, como si algún gobierno en minoría de este país no lo hubiera sido si no alcanza la mayoría absoluta.

Dicho esto, lo cierto es que País Vasco, Extremadura, Navarra, Baleares y la Comunidad de Madrid son las autonomías en las que disminuye la inversión respecto al proyecto de Presupuestos de 2021. Entre las ganadoras están Cataluña, Andalucía y Galicia, que incrementan sus cuantías. La principal es Cataluña, la cual no solo ve incrementado su cuantía de 2.101 millones de 2021 a 2.230 de 2022 -a los que habría que sumar 200 millones más por el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo 1668/2017- sino que también incrementa el peso en el reparto pasando del 17,1 al 17,2% del total.

España ha dejado de ser un país para convertirse en la suma de 17 comunidades. Y aunque todos los gobiernos que ha tenido España desde la llegada de la democracia han tratado de disimular el peso específico de Cataluña con el famoso ‘café para todos’ lo cierto es que resulta imposible no darle su protagonismo si los votos nacionalistas tienen la sartén por el mango.

A los extremeños nos queda el derecho al pataleo o el desgaste de quien lleve las riendas en Madrid, pero si tenemos partidos que siguen al dedillo lo que les dicen en Madrid en uno u otro sentido y el dinero tiene un reparto premeditado en función de lo pactado y no en función de las necesidades de cada comunidad difícilmente vamos a conseguir nada. Extremadura pinta poco en el contexto nacional y con estas cartas la partida resulta harto complicada. No es extraño que surjan partidos pegados al territorio y que experiencias como la de ‘Teruel existe’ emerjan y vayan a más. Se trata de entrar en el juego de ‘qué hay de lo mío’ y olvidarse del resto porque de poco nos vale mirar tanto por España si y al echar la vista a un lado resulta que somos los únicos.