El congreso del PSOE ha servido para que Pedro Sánchez se reconcilie con el partido, del que andaba desentendido desde que es presidente del Gobierno, es decir, desde que aceptó a Pablo Iglesias como socio. Pero también para que el partido se reconcilie con el presidente del Gobierno, aceptando que ERC, Bildu y los indultos, por citar lo más citado, no lo hacen menos socialista o, desde ya, menos socialdemócrata, no solo al partido sino tampoco al presidente del Gobierno. Y, como no hay reconciliación sin abrazo, el de Felipe González y Sánchez tardará en enjugarlo la militancia.

El movimiento feminista, que nada tiene que ver con las feministas ad hoc de la ministra Irene Montero, ha sido una muestra de la reconciliación, al mostrar la fractura entre los dos socios de Gobierno. Uno de los asuntos debatidos en el congreso ha sido la ley trans, cuyo anteproyecto, sí, aprobó el Consejo de Ministros, o sea, PSOE y Unidas Podemos, pero con la apostilla/astilla de Carmen Calvo: «Es una ley de Podemos». El movimiento feminista es contrario a la ley trans hasta el punto de haber presentado, para el congreso, más de 10.000 enmiendas en contra, referidas a la «autodeterminación del sexo registral», por ejemplo, o al uso de los términos «trans» y «LGTBI+». Ni que decir hay que en el movimiento feminista hay muchas feministas del PSOE que rechazan igualmente la ley de la ministra Montero. Y, pese a que el congreso ha sido favorable a la ministra, ha bastado el desacuerdo entre el feminismo del PSOE y el feminismo de Unidas Podemos, a propósito del uso de género y sexo como sinónimos o del concepto trans en lugar de transexual, entre otras cosas, para entender que los socios de Gobierno son cada vez menos socios, ya que ese desencuentro no es sino parte del desencuentro general entre ambos, cada día mayor. Para alegría del partido, naturalmente.

La pregunta es por qué habrían de reconciliarse, de qué, el presidente del Gobierno y el partido. Sin duda, por el malestar (eufemismo) que introdujo entre ellos Unidas Podemos. Si el malestar del presidente del Gobierno con el partido era porque el partido no compartía la elección de Iglesias como socio (¡pero si hasta él dijo que «no dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno»!) y si el malestar del partido con el presidente Sánchez era porque Sánchez consentía demasiado a Iglesias (Bildu, sin ir más lejos, ahora que Bildu quiere sustituir al PNV), es obvio que el problema era Iglesias, es decir, Unidas Podemos, esa unión feminizada de Izquierda Unida y Podemos creada por el propio Iglesias (y feminizada para contentar a la mujer, dicho sea de paso, no para revindicarla, visibilizarla o emponderarla, como si lo necesitara, inútil, tontita). Así que el hecho de que ahora, en el congreso, el feminismo del PSOE se haya opuesto al feminismo de Unidas Podemos ha sido la muestra de que hace tiempo que la oposición del PSOE a Unidas Podemos es en algunas cosas más. Generalizada. H

Razón para reconciliarse.