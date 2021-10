Hace ya tiempo empecé un proyecto sobre autoras desconocidas o poco conocidas en la historia de la literatura. Lo que iba a llevarme unas pocas semanas se convirtió en un trabajo inabarcable que aún hoy no está terminado.

Adentrarme en este tema me ha puesto delante del espejo de mi enorme ignorancia. Después de cinco años de carrera, muchas lecturas, mucha información y muchos años de experiencia, apenas he empezado a conocer el trabajo de estas autoras, quizá porque las mujeres ya sean científicas, escritoras o políticas solo ocupan el siete por ciento de los libros de texto.

Las razones por las que no las conocemos o estudiamos son de todos sabidas. Dedicarse a escribir, por ejemplo, en la Edad Media, era una actividad de riesgo, y eso en el caso de que la autora hubiera recibido la instrucción suficiente para poder hacerlo, lo que solo estaba reservado a los hombres.

"Puede ser que la obra de muchas de ellas no sea digna de entrar en el canon literario"

Sabemos de la existencia de los juglares pero no de las juglaresas, y de los trovadores, pero no de las trobairitz, o al menos no lo enseñamos así a nuestros alumnos.

La historia de las mujeres en la literatura es la historia de un agujero negro que ha engullido su trabajo silencioso. Conocemos algunas, pero apenas podemos enumerar los nombres de otras que crearon sus obras a la vez que Lope de Vega o Garcilaso.

Puede que la obra de muchas de ellas no sea digna de entrar en el canon literario (podría decirse lo mismo de muchas obras que sí están en él) pero si no las leemos, poco podremos juzgar.

Yo no sé cómo se estudian las matemáticas con perspectiva de género, pero sí sé que hay que rescatar los nombres de las mujeres que se dedicaron a las matemáticas, porque su trabajo ha sido silenciado. Y también sé que la historia de la literatura está incompleta sin el reconocimiento a las autoras que escribieron contra su época, a pesar de las dificultades y el miedo.

Luego podrán ser leídas o no, incluidas en las listas de referencia o relegadas junto con los autores menores a un cuadro amarillo en los márgenes de los libros de texto, pero para eso, hay que conocerlas primero. Y después, dejar de hablar de literatura masculina o literatura femenina (ese no es el criterio) y empezar a hablar de literatura de calidad, que no depende del género sino del talento, un don que ni sabe de sexo ni se deja atrapar por las etiquetas.