Son cuentos, como dice el título del libro de Álvaro Nadal. Hace apenas dos días hemos conocido nuestro proyecto de presupuestos para Extremadura, que si bien es cierto que son modificables durante el ejercicio, no es menos que muestran y demuestran los objetivos, las previsiones e intenciones de esta nuestra comunidad, no la de vecinos, la del ejecutivo extremeño, y uno se pregunta, no sin cierta sorpresa, que si como se ha anunciado, son los presupuestos de la recuperación, quiénes son los recuperados, porque los docentes desde luego no, al menos los de la educación pública. Sin ánimo de aburrirles pero obligado al menos a exponer las cifras, intentaré ser lo más breve posible.

"Uno se pregunta si, como se ha anunciado, son los presupuestos de la recuperación"

Memoria de objetivos, página 154. Profesorado estimado de Primaria de concertados 2021: 693, presupuestados 2022: 693. Alumnos estimados en 2021: 13.357, presupuestados en 2022: 13.357, es decir, los mismos alumnos y docentes. Página 155, centros públicos. Alumnado de Primaria estimado 2021:46.792, presupuestado 2022: 46.792, los mismos. Profesorado de Primaria estimado 2021: 6.879, presupuestados 2022: 6.743, es decir, 136 menos. A ver si alguien me lo explica, porque además se repite en todas las enseñanzas y según titularidad de centro.

A partir de aquí, resumo. Infantil, estimado 2021: 1850, presupuestado 2022: 1813, es decir, 37 menos. Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, estimado 2021: 9114, presupuestados 2022: 8.934, es decir, 180 menos. Educación especial, artísticas e idiomas 9 menos. Educación Permanente y a distancia 10 menos. Total 372 docentes menos.

Preocupante, sí, pero este es el global, entre plazas funcionales y orgánicas que pueden ser modificadas. De hecho y en honor a la verdad, debo decir que en esa plantilla funcional durante los dos años anteriores y debido al covid, se incrementó notablemente. Preocupa más el anexo de personal, donde se reflejan digamos las plazas orgánicas, las ya creadas, y que prevén 137 menos en infantil y primaria, 64 en Cáceres y 73 en Badajoz, y creación de cinco plazas más en secundaria, y esas sí que son destrucción de empleo estable y que año tras año va menguando, aumentando la inestabilidad laboral.

Según dichos datos en 2022 la plantilla orgánica será de 12.129 docentes pero las necesidades ascienden a 19.163. Hay 7.034 puestos docentes necesarios, más de un tercio de la plantilla actual, situación ésta insostenible por muchos programas y medias jornadas que se hayan incluido que van en detrimento de la escuela pública y de los trabajadores de la enseñanza.

Podemos vestir los presupuestos como queramos incluso embellecerlos a modo de cuento de hadas, hados o hades, sin la h mayúscula, que si menos es más, porque ahora somos mejores, que los más son menos y que quitamos pero sumamos, pero la realidad pura y dura es que lo que no son cuentas, son cuentos, que diría Álvaro Nadal.