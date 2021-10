Tengo mis dudas sobre si al Partido Popular le va a ser rentable la estrategia de declarar España «en quiebra». Parecen reminiscencias de aquella época de la crisis financiera en la que Rajoy confió en que la EPA, por el desbocado aumento del paro, le llevaría a Moncloa. Entre otras cosas porque después, con mucha probabilidad, tendrán que gestionar la coyuntura económica y desdecirse no será fácil.

El caso es que no les falta parte de razón. Y aún así, tendrá coste sacar de su análisis de la situación económica una conclusión tan hiperbólica. La situación es realmente complicada y exigirá futuros ajustes públicos. Pero ese es un debate en el que nadie parece querer entrar. Ni siquiera nosotros como ciudadanos. Probablemente, porque seguimos en medio de la irreal ‘pausa’ que otorga la situación pandémica y porque existe todavía confianza en el beneficio de los fondos europeos, ese maná que no servirá para cubrir todo lo que se espera y en cuya gestión nos jugamos mucho.

En realidad, lo peor es para el resto de los españoles, que nos hemos encontrado en las dos últimas grandes crisis a un partido en el poder cuya (única) herramienta para desatascar el enredo económico es el aumento del gasto público. Lo de tropezar con la misma piedra parece que no va con los socialistas, quizá porque no les pasa factura.

Pese al aumento de impuestos que llevamos en la legislatura (no precisamente pequeño: tasas ‘Tobin’ y ‘Google’, subida IRPF, sociedades, impuestos a las primas y seguros…), al gobierno no les cuadran las cuentas. Ni creo que sea su intención. Nos han lanzado unos prepuestos ‘sociales’ basándose en un crecimiento económico que nadie se cree (Banco de España o BBVA ya han rebajado las previsiones para este año y el próximo) y una recaudación que ya se ha demostrado inalcanzable. ¿Por qué entonces presentan estos presupuestos, sabedores de que no se cumplirán?

Porque la herencia la recibirán otros. No es seguro, pero hay tanta probabilidad que hasta el propio gobierno prefiere fiarlo todo a la parte más cosmética que empezar a aplicar un rigor que exigiría reducir gastos públicos. Ese impacto no será inmediato, además, lo que juega a favor del riesgo que asume el gobierno.

Los números de crecimiento no salen, entre otras cosas, porque se observa un inusitado optimismo respecto de la situación social y económica. Que afortunadamente se vaya terminando la pandemia en su vertiente sanitaria, la más relevante, no significa que haya mostrado toda la crudeza de sus efectos sobre empresas y ciudadanos. El gobierno tiene tiempo para diseñar el empleo de los fondos de reconstrucción, pero se le terminan los plazos en otros temas que están en su mano.

La resolución de los ERTE siempre se vende como un éxito del ejecutivo, que aplica la táctica negociadora de apretar y esperar hasta el último momento, como una señal de músculo y resistencia frente a la patronal. Pero no oculta la realidad de que sin ese mecanismo temporal muchas empresas se verían forzadas a reducir empleos para garantizar su viabilidad. O directamente entrar en concurso.

Hay tres medidas que se pueden adoptar, sin carga ideológica, y que permitirían a la mayor parte del empresariado español (que no olvidemos, mayoritariamente son pymes y microempresas) afrontar el futuro con el escenario más clarificado.

Primero, dotar de instrumentos para que las empresas pueden asumir su obligaciones fiscales y sociales con el estado. Mayores plazos de pago y agilizar el ofrecimiento de garantías.

Segundo, poner en marcha de verdad las opciones de financiación. No sólo ya los fondos (que no se han ordenado sectorialmente, sin embargo la pandemia no ha golpeado a todas las empresas por igual) sino ampliar el plazo de los ICO’s. Incluso estudiar una condonación parcial que el mismo gobierno llegó a poner sobre la mesa (aunque tenía toda la pinta de ser uno de esos «globos sonda» a los que tiene acostumbrado).

Y por último, abordar una ampliación de la «moratoria concursal», ya que los balances aún no han terminado de remontar la falta de ingresos de la pandemia, ni cumplido el total de sus compromisos de pago. Sin ello, nos veremos abocados a un aumento de la litigiosidad improductivo y difícil de gestionar, cuando no una oleada de quiebras que no interesa a nadie.

*Abogado, experto en finanzas.