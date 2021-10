Desde el mirador de Arroyomolinos de La Vera se ve Extremadura. Una parte al menos. Una que se parece a todas. Callada. Luenga. Callada… El mismo silencio hoy que ayer. La misma historia hoy que ayer. Una historia mil veces contada. Y mil veces sucedida desde entonces. Extremadura es la historia de un silencio de siglos.

En Arroyomolinos no pasa nada. Y si pasa, pasa en silencio. Un silencio que va y viene de una sierra a la otra por entre los olivares. Por entre los robledales. Por entre los encinares. Siempre mudo. Al menos eso pienso desde aquí, la mirada perdida, el otoño en los ojos... Extremadura envuelta en un silencio de siglos que no acaba. Extremadura es, no solo, pero sí en gran medida, su propio silencio. Extremadura no se entiende sin volver una y otra vez a las razones de por qué calla.

Aquí, en Arroyomolinos, pareciera que habitaran más gatos que humanos. Un gato negro se encarama al contenedor de la basura. Un gato blanco me mira desconfiado. Arroyomolinos duerme la siesta al pie de las montañas… Y nadie. Nadie hasta que en eso aparece una vieja; de una bolsa de plástico le asoman cinco rosas. Cinco rosas rojas a las cinco en punto de la tarde. Pasa sin verme. Como alma en pena. Pienso en esas cinco rosas rojas. Me quedo callado… y es cuando más me duele el silencio.

Que Extremadura es una historia del silencio se lo tengo leído a Feliciano Correa. Pocos han escrito tanto de Extremadura como Feliciano. Siempre entre el arrebato enamorado y el ansia de perfección. Al modo joseantoniano. Y pienso en su tierra natal, en Jerez de los Caballeros, allá abajo, en la raya con Portugal. Y pienso en mi casa de Nogales, allí donde me espera la Sierra de Monsalud, callada, desnuda y triste. Y nadie. Y nada. Seguimos en el furgón de cola de todo (o de casi todo). Seguimos (ya solo los que no nos hemos ido). Y siguen las tierras alistadas en ese su silencio perenne.

Aquí, en Arroyomolinos, al pie del mirador, hay un molino junto al arroyo. Lo demás es tierra seca, destartalada y huesuda, como en la metáfora joseantoniana. Más luenga que nunca. Por allí, Talayuela. Carretera abajo, Plasencia. A mi espalda, Jarandilla. Y pienso en Yuste y en el silencio que duerme en sus claustros. Un silencio de siglos. Extremadura como si hubiera profesado voto de silencio. Aquí, por norma, callamos… Aquí, por noma, estamos a lo que nos quieran dar… a la sopa boba.

Extremadura y los extremeños. Por ejemplo, en eso de los presupuestos… ¿quién por nosotros levantará la voz? ¿quién dirá no cuando haya que votar? Dirán lo que les manden decir y votarán lo que les manden votar. Y me queda la tristeza de ver pasar el tiempo sin esperanza. Y la certeza de que los extremeños somos meros convidados de piedra en el festín patrio. De ser pequeñitos. De estar olvidados. De estar condenados a votar a otros. Estoy harto de ser solo la fiel infantería extremeña. Harto de estar condenado a callar… porque aquí, en realidad, solo alzamos nuestras voces cuando cantamos el himno…

Al rosal le faltan cinco rosas, una por cada hijo que se ha ido. De un ventanuco cuelga, solitaria, una ristra de pimientos. Me pregunto si en ese espacio oscuro de allá arriba alguien habrá escondido, antes de irse, como en Barcarrota, sus libros. Si estarán allí, más que escondidos atrincherados, hasta que el mal fario y el silencio de siglos, triste y resignado, termine.

En esos pensamientos estaba cuando, a mi espalda, como por encantamiento, oí el rumor del agua que en la fuente cantaba alegre, con voluntad de imperio, su eterna canción de esperanza.

*Abogado