Desde tiempos inmemoriales, los jóvenes han ido recogiendo el testigo de los más veteranos para recorrer la carrera de fondo que es la vida. A menudo, los hijos han recibido el relevo de manos de sus padres y madres. En otras ocasiones, lo han tomado de algún coetáneo de sus progenitores. Mas es justo reconocer que el relevo no siempre se ha producido de manera exitosa, porque, con los cambios de época, ciertas labores han dejado de ser rentables o tan necesarias como un día resultaron. En tales casos, no se ha hecho efectiva la transacción entre el versado mayor y el joven inexperto. Simplemente, se ha dejado un testigo en la urna de una era y, en paralelo, se ha prendido una nueva antorcha con el fuego vivo del porvenir. Últimamente, sin embargo, viene ocurriendo algo preocupante en ciertos sectores a propósito de estos relevos generacionales. Y es que los jóvenes se niegan a recoger antorchas aún ardientes, obviando la necesidad perentoria de que existan personas que sigan realizando esas labores. Esta realidad la conocen muy bien las gentes del sector primario. En este terreno, en nuestra Extremadura, lleva ya años produciéndose un desabastecimiento de personal que genera no pocas dificultades para el mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera. Porque, aunque la tecnificación es cada vez mayor, siguen necesitándose profesionales para la realización de determinadas funciones. Y, habitualmente, los propietarios están teniendo que buscar al personal en países que se sitúan a miles de kilómetros de nuestra tierra, a pesar de que la región cuenta con unas cifras de paro estratosféricas.

No hace mucho tiempo, aludía, en este espacio, a la falta de mano de obra en la hostelería o la construcción, sectores en los que se reconoce una demanda de personal también insatisfecha. Y la patronal del transporte viene advirtiendo, desde hace meses, de que tampoco se está produciendo un relevo generacional en su ámbito de negocio. Muchos camioneros están jubilándose, pero no hay apenas jóvenes que quieran ejercer la profesión aun sabiendo del futuro -cuando menos estable- que se augura a los trabajadores ante el boom del comercio electrónico. Si a esto le sumamos el aumento de los precios de los carburantes y la electricidad, los nuevos peajes e impuestos y la crisis derivada de la pandemia, no podremos por menos que temer a la inflación y al desabastecimiento como esas amenazas inmediatas y preocupantes que pueden llegar a asfixiar a las familias. Nuestros gobernantes, una vez más, se niegan a reconocer el problema. Cuando lo hagan, será tarde. Como siempre.

*Diplomado en Magisterio