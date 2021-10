Reunión de pastores, oveja muerta. Lo dice el refranero y la actualidad nos ofrece más a menudo de lo que debería ejemplos claros de que la sabiduría popular raras veces se equivoca. Porque está claro que cuando son personas con intereses propios en un problema concreto, las que toman decisiones sobre el asunto en cuestión, se convierten en juez y parte, y las ‘ovejas’, que son las verdaderas afectadas, parece que no tengan ni voz ni voto. Y lo que es peor, pagan las consecuencias.

Es lo que está pasando con el enfrentamiento entre la Atención Primaria y la Hospitalaria, que afecta a nueve centros urbanos de Badajoz, por los problemas en la derivación de pacientes. Que mientras los médicos de ambos ‘bandos’ y la Administración, se pasan la ‘patata caliente’ y se escudan en ‘protocolos’, miles de extremeños preocupados con diferentes dolencias se convierten en ‘daño colateral’. Los hechos se remontan al pasado verano, cuando en julio, un total de 41 doctores firmaron un documento en el que denunciaban a la Gerencia de este área de salud, entre otras autoridades, que se estaba produciendo un rechazo injustificado de algunos pacientes por parte de los especialistas.

Bueno algunos no, miles, porque según reconocieron desde la Junta, en menos de un año (entre julio de 2020 y mayo de 2021, ambos incluidos) un total de 6.545 usuarios no recibieron la atención del especialista que su médico de cabecera recomendaba. Y eso pese a que el artículo 15 de la Ley General de Sanidad especifica claramente que una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de la Atención Primaria, los usuarios del Sistema Nacional de Salud tienen derecho a ser atendidos en los servicios especializados hospitalarios. De hecho, la Defensora del Paciente en la región, Eva María Molinero, le dio la razón a los denunciantes y le ‘tiró de la orejas’ al SES, subrayando que estas cosas no ocurren en otras comunidades autónomas.

Todo esto sin que desde entonces se haya corregido la situación, por lo que a las personas afectadas no les queda otra que buscarse la vida y optar por la sanidad privada, si quieren conseguir un diagnóstico, o esperar que les conceda un milagro la virgen de Fátima. Mientras, los ‘pastores’, perdón, las autoridades, desde sus despachos y ajenos a todos sus males, intentan justificar tan burdo desbarajuste con excusas peregrinas, disfrazadas de tecnicismos y burocracias, que ofenden al más común de los sentidos.

En los últimos meses se han dado muchos pulsos de poder entre los profesionales que trabajan en los centros de salud y los hospitales de la región. Los segundos, denunciaban no siempre de forma oficial, que la falta de asistencia presencial por parte de los médicos de familia durante los peores meses de la pandemia, derivaba en una sobrecarga para ellos, que ya de por sí estaban hasta arriba volcados en atender enfermos de covid. Y ahora, los primeros, acusan a algunos especialistas de ‘escaquearse’ de sus responsabilidades al rechazar a usuarios derivados desde Primaria.

Sinceramente no sé quien lleva la razón, o cuál es la causa de la mala relación entre ambos servicios. Desde el Colegio de Médicos de Badajoz reconocen que habría que mejorar la comunicación y que los protocolos de derivación no están bien consensuados, pero lo que deberían entender es que esa no puede ser defensa suficiente. Porque lo que está claro es que los que están ‘pagando el pato’ son los enfermos, o las ‘ovejas’, como queramos llamarlos, que sin comerlo ni beberlo sufren literalmente los daños de estos problemas de ‘entendimiento’ entre los profesionales del SES.

Con la salud no se juega. Alguien debería llamarlos al orden y recordarles que la base del Juramento Hipocrático, que proclamaron con orgullo el día de su graduación, es la de «no llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos». Su trabajo lleva aparejada una responsabilidad ética y moral para con sus pacientes, y me imagino que no hace falta que nadie les explique las consecuencias que en según qué enfermedades, puede conllevar el retraso de su tratamiento y diagnóstico. Los ciudadanos no deberían convertirse nunca en el ‘arma arrojadiza’ para evidenciar los fallos en el funcionamiento del sistema. Porque cuando alguien está enfermo y asustado, lo que necesita son respuestas y facilidades, y no encontrarse perdido en un ‘limbo administrativo’ durante meses, mientras los supuestos responsables de su bienestar se dedican a ‘echar balones fuera’ y a pelearse como niños en el patio de un colegio.

* Periodista