Hoy, cuando lean esta columna, será Todos los Santos, festividad regional en algunas partes de esta desigual España, y mañana martes es el día fijado por la Iglesia Católica para recordar a los “fieles difuntos”.

Y más allá de creencias, por convencimiento o por tradición, son días para recordar “oficialmente” a los que no están, a quienes han sido parte de nuestras vidas y que ya nos han fallecido.

Ayer me reía de la conversación a la hora del desayuno entre mi madre (76 años) y su hermana (86) , en la que una decía que había oído en alguna parte que las tostadas muy quemadas pueden ser cancerígenas, a lo que la otra contestaba: «Y a mí qué, para lo que me queda…». Imagino que cuando llegas a cierta edad la idea de que se va acabando la fiesta es más habitual y lo enfrentas (o lo intentas) con la naturalidad de lo inevitable. Hasta con una cierta guasa, como cuando tras morir mi abuela nos fuimos todos los primos a tomar algo y se montó tal juerga que alguien comentó que a los demás difuntos de la familia les podría la envidia de ver (¿los difuntos pueden ver? esa sería otra) que celebrábamos más esta muerte que las suyas.

Es que en mi familia somos creyentes, pero poco dados a reverenciar tumbas o visitarlas en días señalados. Somos más de recordar anécdotas y mantener algunas tradiciones. O de guardar la memoria conservando objetos que formaron parte de sus vidas. Yo tengo la alianza de mi abuela, con la fecha de su boda y el nombre de mi abuelo, Luis; un anillo que no se quitó nunca en los más de 50 años que compartieron. De mi otra abuela, a la que no conocí, luzco desde hace décadas una pulsera de plata con la que aparece en todas las fotos que le he visto.

Es una manera de tener más cerca a quienes quieres; no es el valor material, sino el sentimental, que desde luego es incalculable. Imagino por eso el dolor en bucle de la pérdida cuando toca desmantelar la casa de alguien a quien has querido. Esa persona ya no está físicamente, pero su olor, sus objetos y hasta su orden o desorden te hacen revivirlo y sentir su presencia nítidamente. No son sólo cosas: son sus cosas, las que tocó, convivieron con la persona y a las que dedicó atención. Como dice mi amigo @BenjaminTyreen, hay que entender «lo importante de las cosas, de esos muebles, esas estilográficas que ya no funcionan, libros que ya no se leerán, que son el apoyo donde descansa nuestra memoria y la de los nuestros, de los que fueron. Y ese recuerdo evita que se nos mueran del todo».

Así que hoy ando así, sorteando la nostalgia a la vez que dando gracias por los recuerdos maravillosos de quienes he querido y me han querido tanto. Y esperando que algún día alguien sonría al recordarme a mí.

*Periodista