No tengo dudas: en el gobierno de Sánchez son los amos del engaño, los magos de la triquiñuela y el subterfugio; el asunto es no llamar a las cosas por su nombre porque así construyen ese famoso relato con el que despistar al pueblo, intentando tapar sus atropellos y mentiras.

Podríamos poner cientos –o miles- de ejemplos, pero el de hoy es el «mecanismo de pago» o lo que es lo mismo: cobrar peajes en las carreteras.

"El hartazgo es infinito porque a los peajes hay que añadirle otras subidas como el diesel"

Recuerdo cuando Ábalos aseguró que, con esto de los peajes, solo querían abrir un debate para ver cómo se respondía. Es decir, ¡vamos a tantear, a ver por dónde sale el pueblo! Pues no, ni globo sonda, ni tanteo. El cobro de peajes en carreteras es algo que figura en el Plan de Recuperación y Resiliencia que presentó Sánchez ante Bruselas para poder recibir los fondos europeos; esos mismos por los que resonaron en Moncloa los aplausos -a su persona- por parte de sus ministros.

Esos aplausos escondían la subida generalizada de impuestos, tasas y tributos. Por eso, ahora lo que plantea Sánchez es no solo cobrar una tarifa plana -paga lo mismo el rico, el que trabaja o el que está en paro- por el uso de las autovías, sino que abre la posibilidad a que las comunidades autónomas cobren en todas sus carreteras regionales.

El hartazgo es infinito, porque a lo de los peajes hay que añadirle otras subidas: impuesto al diesel, de matriculación, impuesto de circulación; impuesto en las primas de los seguros; la eliminación de la deducción fiscal que tienen los matrimonios cuando declaran el Impuesto de la Renta (IRPF) de forma conjunta o el nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos y el incremento de la cotización de los asalariados, entre otros.

Este es el camino emprendido por el gobierno de Sánchez y sus satélites, un camino al que no se le ve fin.

Este nuevo impuesto ha logrado poner de acuerdo a muchos dirigentes de los distintos territorios de España, que han manifestado su protesta públicamente. Los socialistas de Castilla-La Mancha lo consideran tremendamente injusto; en Aragón, el rechazo es unánime y en Andalucía consideran un «disparate» acabar con la gratuidad de las autovías. ¿Han oído ustedes al presidente Vara opinar sobre el asunto? ¿Lo han oído protestar por el perjuicio que se ocasionará a los extremeños? Claro que no lo han oído. Es más, ayer el PSOE del rodillo votó en contra de la propuesta del PP en la Asamblea para impedir que se impongan los peajes en las carreteras de Extremadura.

Como siempre, no se opondrá a los deseos de Sánchez ¡no! Aunque es patente e indiscutible que los extremeños cuando viajamos, por trabajo o placer, tenemos que ir en coche porque no tenemos otras alternativas, y que muchos de esos viajes seguiremos haciéndolos por carreteras de tercera en lugar de autovías. A pesar de que somos la región más pobre de España, no dirá ni pío. ¡Como siempre!