En la novela que tengo ahora en mi mesilla leía como un personaje le decía a otro: ¿conoces el principio de la navaja de Ockham? Cuando existen varias explicaciones posibles para el mismo fenómeno, la explicación más sencilla suele ser la más probable. En este mundo donde todo resulta tan complejo, donde cada una de las decisiones debe ser considerada en relación a todo lo que nos rodea, a veces, puede que la explicación más sencilla sea la más difícil de elegir precisamente por su aspecto, a veces, muy a menudo, ante la propia simplicidad nos asusta su desnudez.

Es evidente que no es aplicable ni a todo ni por supuesto irrefutable, esa pequeña probabilidad nos puede conducir a un craso error, o lo más común es quela propia sencillez sea producto de una difícil y compleja relación. Digo esto porque esta semana asistía a la entrega de Premios Espiga organizada por Caja Rural de Extremadura, XXII Premio Espiga Jamones Ibéricos D.O. Dehesa de Extremadura y el VI Premio Espiga Cava de Extremadura, y tras ella pude conversar agradablemente con los premiados, a uno de ellos, al darle la enhorabuena, me contestó sorprendido y con cierto rubor, que agradecía el premio pero que no sabía si era el mejor, porque “todo el sector está trabajando muy bien”, “no sé si soy el mejor, son todos los mejores”. Sin duda, la humildad de su respuesta, incluso la posterior reflexión, solo respondían a una respuesta clara: el trabajo, el esfuerzo, daban como resultado la bonanza y robustez del sector y la competitividad alcanzada. ¡Qué sencillo! Pero cuántos desvelos, estrategias, caídas, subidas, y días y días complejos para ello. Hoy podemos hablar con orgullo de nuestras Denominaciones de Origen, de todas y de todos esos grandes trabajadores que con humildad responden a un excelente resultado, hoy Extremadura ostenta la presidencia de la Asociación de Regiones Europeas de Productos de Origen-AREPO que recae en la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.

Esta semana conocíamos que Cáceres tendrá el primer centro de datos de Europa libre de carbono. Es una muy buena noticia para la ciudad, para Extremadura. Un hecho y una consecuencia del trabajo concienzudo de las administraciones, una muestra de que con esfuerzo silencioso, conocimiento y acierto para adelantarse a los retos futuros se obtienen frutos. No es casualidad la apuesta por las energías renovables, no es casualidad ni sencillo que estas noticias puedan darse, pero sí podrían simplificarse en el talento, esfuerzo y trabajo que desde Extremadura se realiza.

Hoy como dije hace una semana hay una Extremadura que emerge y ocupa su lugar.

*Filóloga y diputada regional del PSOE