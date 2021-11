Si el objetivo de la omnipresente COP de Glasgow (ya saben, la cumbre del clima que reúne a líderes públicos y privados) era amplificar la conciencia pública del problema, se va a quedar francamente lejos. Más bien se ha convertido en un meme por el escarnio mediático de la contaminación producida por la pléyade de aviones privados y por la broma de que China (emite más gases contaminantes que todos los países desarrollados juntos) y Rusia no contemplen asumir compromisos. La India, pospone cualquier plan para 2070. Como pagar una cena entre todos los comensales, y que dos (los que han pedido la langosta) aprovechen y se vayan sin poner un céntimo.

La necesidad de una transición ecológica ya está más que asumida por una población (occidental) que no requiere de paternalistas explicaciones y sermones acusatorios. Lo que es preciso es saber qué obligaciones implicará y, sobre todo, cuánto coste conlleva. Especialmente esto último. Los cambios vinculados a la protección del medio ambiente no sólo deben contar con un compromiso legal de los países, sino con financiación. La economía ‘verde’, simplificando al máximo, también tiene una parte de negocio. Y está bien que así sea, como forma de atracción de inversiones privadas. Pero es innegable (y no aparece en ningún discurso) que requerirá en las próximas décadas ingentes recursos públicos. Y sólo hay un camino para sufragar estos cambios: más impuestos.

Es complicado cuestionar el sistema tributario. Enseguida surge la reacción visceral de decir que los impuestos son imprescindibles. Que sirven para financiar las necesidades básicas de la población. La sanidad y la educación. La igualdad de oportunidades. Es el juego al que nos estamos acostumbrando con los «grandes debates»: el de los falsos dilemas. Poner en jaque cómo se enfoca el esfuerzo fiscal en España no significa discutir el estado del bienestar. Quizás, eso sí, el bienestar del estado.

Sólo una parte del anarcoliberalismo (ya de por sí, una senda con pocos seguidores) aboga por una abolición de los impuestos. Claramente, cumplen una función social de la que no dudan ni aquellos que están en la idea de que el estado ni gestiona ni reparte mejor (parte de) nuestros ingresos. Hay una convención social acerca de la necesidad de pagar impuestos. Que se basa en que este sistema sea progresivo, reduciendo el esfuerzo de los contribuyentes con menos recursos, y que combate el fraude fiscal. Pero esos objetivos se han ido pervirtiendo, creando una trampa en que lo que impera es la generación de mayores ingresos públicos, que explica la creación de nuevas figuras tributarias y una ferocidad recaudatoria que deja, en muchas ocasiones, indefenso al ciudadano frente a la administración.

La trampa, como se imaginarán, suele ser política. Hay un círculo vicioso que ha funcionado como un mecanismo perfecto antes nuestros ojos. Digamos que se crea un nuevo tributo. Pongamos como ejemplo las tasas Google y Tobin, de reciente creación. El gobierno en cuestión hace una previsión de ingresos derivados de los nuevos impuestos. Y, aquí viene el problema, aprueba partidas de gastos basados en esa fuente de financiación, prodigio de creatividad.

Volvamos al ejemplo. El gobierno estimaba que ambas tasas generarían 968 y 850 millones, respectivamente. Al cierre del segundo trimestre, la recaudación había sido de 92 y 185 millones según datos de la propia agencia tributaria. Cifras que hablan por sí solas.

¿Qué ocurre después? El déficit, la consecuencia de que el gasto supere el ingreso. Y la reacción política suele ser la misma: para equilibrar las cuentas creamos nuevas figuras o reordenamos las antiguas justificadas precisamente en que, fíjense, hemos generado un agujero en las cuentas públicas.

España cuenta con una presión fiscal media con relación al resto de países europeos. Por eso se suele explicar que cabe un mayor esfuerzo fiscal. Simplemente no es cierto, porque aunque el sistema se califique como progresivo, en la práctica no lo es. Cualquier aumento de recaudación se concentra en las clases medias trabajadoras, mayoritarias en nuestro país. Y ya existe un esfuerzo fiscal alto comparado a países en los que el nivel de servicios es superior, y que, además, impacta de lleno en nuestra economía productiva, pymes y autónomos.

*Abogado, experto en finanzas