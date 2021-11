A estas alturas raramente se sorprende uno. Con la edad nos sorprendemos menos y, por lo general, menos gratamente. No obstante, la política patria suele ser un repleto reservorio de inauditas sorpresas. Ingratas las más. No sé cuánto durará este castigo. Poco va a ser mucho.

Decía Oscar Wilde, maestro en darle la vuelta a los calcetines, que llamamos experiencia al cúmulo de nuestros errores. Los propios y los ajenos, añadiría yo. Lo suyo sería aprender en carne ajena, pero no suele ser moneda de curso corriente. Porque aquí pasan cosas que parece que no pasan. Quizá por eso sorprenden menos. Arrebatan menos. Y, al final, no despiertan reacción alguna.

Lo de Cataluña, por ejemplo. Cien años de polizones a bordo. Ya no sorprenden ni cuando se pasean por cubierta. Lo damos todo por bueno. Que un mangarrián vocee su odio a España en el mismo Parlamento de España, por ejemplo. Y es que el nacionalismo, como el láudano, lo mismo sirve para curar la ansiedad que la diarrea. Lo malo es que cada día han de aumentar la ingesta para obtener excrecencias morales parejas. Porque el nacionalismo, además de cutre, es insano.

Comisarios, chekas, gulags… Eslabones de una misma cadena. Esa sí que fue experiencia… Ahora en Cataluña el gobierno antiespañol que por allí anida ha decidido crear comités para descubrir, apartar y reeducar a quienes hablan castellano. Español supongo que prefieren llamarlo los que, por odiar a España, odian también el español. Y a los que lo hablan. En general a todos y, en particular, a los niños que lo hablan en los patios de los colegios de España (incluida Cataluña). Porque Cataluña es España, en la historia (de siempre) y en la ley (de momento), aunque el gobierno de España permita que se espíe a quienes hablan español en los colegios de España. También de momento (quisiera creer). Porque esa es la pregunta: ¿hasta cuándo vamos a permitir semejante disparate? La experiencia, esa gigantesca escombrera de errores, nos hace sospechar que, gobernando quien gobierna, por los siglos de los siglos…

La Generalidad entre instruir y aterrorizar ha escogido aterrorizar. Bajo el eufemismo de “recopilar evidencias de los usos lingüísticos” ha decidido espiar a los españoles. Mutilar su libertad de hablar su propia lengua. Y para ello ha decidido crear los grupos impulsores” y los "equipos de asesoramiento en lengua, interculturalidad y cohesión social" que vienen a ser lo que, en aquel inmenso error que se llamó comunismo, eran los comisarios políticos. Y más “se formará al profesorado para aplicar acciones que mejoren el uso del catalán”, o sea, se les formará en la prohibición de usar el castellano en las aulas al modo maoísta. Quieran o no quieran. Obligados a la delación permanente al modo estalinista. Al menos eso ha hecho público la Consejería de NO Educación y NO Cultura de la NO Generalidad de la NO Cataluña. ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo con el dinero de todos? De momento el Estado ha renunciado a su función en Cataluña (y casi en España). ¿Hasta cuándo?

Los polizones, como si se hubieran zampado algún hongo mazateca, están preocupados por el uso del castellano en las sentinas. En los patios. En las calles. En las casas. En los dormitorios. Y eso que llevan cuarenta años gastando nuestro dinero en su fumigación. Y, aun así, aunque pachucho, resiste. Hasta el éxtasis final: para votar los presupuestos de España exigen el doblaje de “El Juego del Calamar” al catalán (con el dinero ajeno, por supuesto, y por la vía del “oblíguese”, también por supuesto). ¿Es o no es para, aunque solo sea un poquito, sorprenderse una vez más?

*Abogado