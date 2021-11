A lo largo de la última semana, he leído noticias acerca de las primeras personas que están realizando peticiones para que se les aplique la eutanasia.

Como todos saben, recientemente, se aprobó una ley para dar cobertura legal a las acciones conducentes a este tipo de muerte. De modo que, independientemente de la valoración moral que cualquiera pueda hacer sobre ella, la eutanasia ya es legal en nuestro país. Y las personas que reclamaban poder morir de manera inducida o asistida tienen ya reconocido su derecho a hacerlo en los términos que recoge la ley.

No seré yo el que juzgue a las personas que eligen morir de ese modo. Tengo creencias religiosas que condicionan mi modo de entender la vida. Pero no me siento autorizado moralmente para opinar sobre lo que cada persona decide sobre la suya en lo referente a un asunto tan íntimo. Además, es cierto que, en ocasiones, habría que ponerse en la piel del otro para poder entender su situación y sus sensaciones antes de juzgar nada que le ataña. Y la conciencia de ello motiva la prudencia a la hora de opinar.

Sí me manifiesto sin ambages, sin embargo, sobre la ofensa que para muchos enfermos y familias supone que ciertos políticos califiquen como muertes dignas solo aquellas que son producto de la eutanasia, como si quienes eligiesen seguir viviendo o morir de otro modo fueran menos dignos que los que reclaman esa muerte inducida o asistida.

Y es que, esos que presumen de ser adalides de los nuevos derechos, además de ser unos oportunistas que solo pretenden modelar la sociedad para poder rentabilizar electoralmente sus iniciativas, ofenden a menudo a todos los que no piensan como ellos. Porque hay muchas personas y familias que deciden esperar a que el fin de la vida llegue cuando la naturaleza o su Dios lo quieran. Y estas personas no optan por una muerte menos digna que aquellos que solicitan que esta les sea inducida.

Simplemente, tienen otra concepción de la vida, y deciden hacer las cosas de otro modo. Y, en este sentido, hay que felicitarse porque España disponga, desde hace años, de herramientas efectivas para mitigar o evitar el sufrimiento y el encarnizamiento a través de protocolos de cuidados paliativos muy avanzados.

La pena es que haya personas enfermas que quieran exprimir la vida hasta sus últimas gotas, y que mueran por no tener recursos económicos suficientes para poder ser asistidos porque este gobierno se niega a proporcionárselos. A ellos, les pone voz un activista por la vida, enfermo de ELA, llamado Jordi Sabaté (en Twitter: @pons_sabate), cuyo testimonio les animo a conocer.