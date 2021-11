lguna vez he contado por qué dediqué mi tesis doctoral a José Herrera Petere, escritor que no es extremeño (como creen algunos) sino alcarreño, nacido en Guadalajara en 1909 y muerto en Ginebra (y en ginebra, podría decirse, dada la alcoholemia de sus últimos años) en 1977, sin haber regresado del exilio. Era la época de la “novela de la memoria”, con títulos como Soldados de Salamina de Javier Cercas o El lápiz del carpintero de Manuel Rivas. Pero algo me sonaba falso en esas novelas: yo quería oír la voz de quienes escribieron la guerra mientras la vivían, no recreándola a base de documentación y condicionados por el presente. Fue así como llegué a Petere y su trilogía de la guerra, escrita entre 1937 y 1939, y en la que destacaba Cumbres de Extremadura, su mejor novela, basada en su experiencia con los guerrilleros extremeños que, desde Castuera y la llamada Bolsa de la Serena, se internaban tras las líneas enemigas para sabotear a las tropas franquistas.

Mientras trabajaba en mi tesis doctoral, comenzó la edición de las Obras Completas de Herrera Petere, auspiciada por la Diputación de Guadalajara y la Junta de Castilla-La Mancha, y en la cual participé, encargándome de la narrativa de exilio. Son volúmenes magníficos, de los cuales, además de la narrativa, salieron también el Epistolario, al cuidado de Jesús Gálvez Yagüe (autor de la primera biografía de Petere) y quedaban pendientes la poesía, el teatro y los artículos. La llegada de Cospedal a la Junta en 2011 y del PP también a la Diputación, truncaron el proyecto, que tardó en arrancar de nuevo, a pesar de que la izquierda volviera al poder. Por suerte, hace poco pudieron salir los volúmenes Artículos I y Artículos II, con edición, introducción y notas de Aitor L. Larrabide, filólogo bilbaíno aclimatado en Orihuela, donde dirige la Fundación Miguel Hernández, y desde la que ha llevado a cabo estudios no solo sobre el poeta oriolano, sino también sobre autores menos conocidos, como José Antonio Balbontín.

Se trata de un trabajo exhaustivo que me ha recordado otro de los motivos por los que me interesó la obra de Petere: en pocos autores puede verse de manera tan clara el tránsito desde una escritura lúdica y despreocupada (con un personalísimo surrealismo a la vez bromista y arraigado no en la cosmopolita París, sino en la meseta castellana y en la Escuela de Vallecas) a un compromiso comunista asumido de una manera que hoy podríamos ver como dogmática, pero que era lo único efectivo en tiempos de guerra contra el despiadado adversario fascista. En sus artículos publicados en periódicos como Milicia Popular o La Voz del Combatiente, y firmados por “el miliciano Petere” se advierte con todo un humor tierno, con un punto casi infantil y juguetón, que nunca encontraremos en los del otro bando. En el exilio, Petere colaboró en la revista Romance, publicada en México por exiliados españoles, y de una calidad y ambición que resultó contraproducente ante una dirección que quería rédito económico. Después mantendría una columna en el periódico El Nacional, el único realmente de izquierdas en el México de aquel entonces, y lo hizo con un nivel y variedad que no es fácil mantener con esa regularidad.

Su marcha a Suiza para trabajar en la O.I.T., que le envidiaron algunos exiliados, fue para él demoledora en lo literario y lo anímico y Petere nunca se perdonaría haber vendido su alma al diablo del dinero, aunque fuera para dar de comer a su mujer y sus tres hijos, tras pasar verdaderas penalidades en México. Ese sacrificio y el olvido de sus camaradas, acabarían llenando de amargura los días de un hombre libre y único en su escritura como muestran textos hasta ahora inéditos, como “Memoria de la experiencia”, que recoge el volumen II de estos Artículos.

*Escritor