Reconozco que la sensación de temor ante determinados imprevisibles puede ser especialmente absurda después de comprobar con el paso de los años que dos de los grandes miedos de mi infancia, los terremotos y las arenas movedizas, nunca se han materializado en mi existencia y lo más seguro es que tampoco lo hagan en el tiempo que me queda por vivir.

De la misma forma, aunque nunca temí al infierno, quizás porque me pillaba demasiado lejos en el tiempo, sin embargo, en mis años de colegiala también le tenía pánico a la inmediatez de ser santa y a que me aparecieran de repente en el cuerpo los estigmas de Cristo, como nos contaban las monjas en sus habituales historias de bienaventurados y beatos, un miedo que trataba de conjurar haciendo trastadas en Semana Santa para apartar de mí, por si acaso, en esos días tan proclives una hipotética santidad.

Miedos absurdos y miedos antiguos, tardofranquistas, como mi pánico al Lute y a la posibilidad de que pudiera esconderse en Mérida, donde corría el rumor de que tenía familiares, y toparse conmigo en algunas de su fugas, como aquella famosa del Penal de Santa María a principios de los años 70. Hoy Eleuterio Sánchez, el «quinqui» al que la cárcel hizo libre, pues en ella aprendió a leer y a escribir, es un abogado y escritor que da menos miedo que Winnie the Pooh con una pistola de agua.

Cincuenta años después y en un mundo completamente distinto, continúan los miedos reales, los de siempre, el temor a la enfermedad más que a la muerte y sobre todo el pánico insoportable a que le pase algo malo a los tuyos, unos miedos que se han ido domesticando con los años a fuerza de vivir con ellos pero que te pueden asaltar con toda la ferocidad de una manada de leones hambrientos cuando la llamada de una de tus hijas se retrasa más de la cuenta.

Al margen de esos temores tan propios de cualquier ser humano, yo vuelvo ahora a tener en mi madurez un miedo concreto y a la vez difuso a todo ese universo de posibilidades que se abre con la realidad virtual y es que el famoso metaverso, tan intangible y tan desconocido, a mí me asusta, me crea intranquilidad y desasosiego, como un inmenso Triángulo de las Bermudas que hubiera que cruzar.

Es como si mi corazón, mi alma y, sobre todo, mi pensamiento analógico no soportaran ya más experimentos virtuales en un mundo en el que la verdad y la autenticidad cada vez brillan más por su ausencia.

El primero en utilizar el concepto de metaverso fue el escritor de ciencia ficción Neal Stephenson en 1992, pero el término ha saltado ahora a la actualidad tras el anuncio de Facebook de invertir miles de millones de dólares en el desarrollo de ese submundo digital en el que la sociedad podrá relacionarse mediante el empleo de identidades virtuales o avatares.

Se trata, al parecer, de una internet futura en 3-D, en la que los usuarios con cascos y gafas de realidad aumentada podrán reunirse, asistir a conciertos virtuales o salir de compras.

La verdad es que no sé muy bien qué es lo que es y por eso quizás me dé miedo, pero me atemoriza que detrás de estas tecnologías haya mucha más manipulación y control de los seres humanos, mucha más soledad y aislamiento, un mundo distópico en el que los amigos y los amores sean avatares que te espían y te conducen a un consumo guiado por el algoritmo para el beneficio millonario e indecente de las empresas que las desarrollan.

También me asusta que nos distraigamos aún más de vivir de lo que ya estamos con los «smartphones», esa tiranía a la que empezamos a someternos hace más de una década y en la que, lejos de aprender a aprovechar solo sus bondades, nos hundimos cada vez más en su dominación, mientras la vida de verdad con todas sus emociones plenas pasa por delante de nuestras cabezas absortas e inclinadas, subyugadas.

Y es que a mí lo que me aterra de verdad, lo reconozco, es que el metaverso, con esa denominación tan ambigua y sibilina, tan perversa, venga a robarle la poesía a la vida, los «días azules», «el sol de la infancia», la «monotonía de lluvia tras los cristales» de Antonio Machado; esa risa que nos hace libres y nos pone alas de Miguel Hernández o incluso el miedo que tenía Federico García Lorca a «perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento».

