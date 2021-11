«La etiqueta de tránsfuga no se borra, es un tatuaje permanente». La frase es de Inés Arrimadas el pasado viernes, en Badajoz, en Los Desayunos de El Periódico Extremadura. La líder nacional de Ciudadanos respondía a la pregunta de si había recibido alguna invitación para sumarse a las filas del PP. Y aunque no aclaró si había existido tal ofrecimiento de forma expresa, señaló que «a cualquiera de nosotros nos recibiría el PP con los brazos abiertos, pero la indignidad no es perder un escaño, la indignidad es tenerlo a cualquier precio».

No voy a poner la mano en el fuego por ella ni por nadie. A lo largo de mi vida profesional he visto promesas de políticos o políticas que luego han hecho justo lo contrario. Solo hay que saber argumentar aquello de que eran otras circunstancias para justificar el cambio de opinión. Pero lo cierto es que sorprende la contundencia con la que una lideresa de primer nivel, que podría tener un lugar privilegiado en las filas del PP, prefiere jugar la partida aún a sabiendas de que todo lo tiene en contra y que su formación se podría ir al garete en las próximas elecciones según auguran distintas encuestas.

Inés Arrimadas reconoció que el espacio político en el que se mueve Ciudadanos «es difícil de defender, porque es más fácil irse a los extremos políticos», pero insistió en que la alternativa liberal que representa es la que hace falta para sumar con otros partidos.

"La percepción del electorado es que Cs está más cerca de los populares que de ningún otro partido"

Es verdad que esta postura funcionó en su momento. Mucha gente entendió que en el centro político estaba la virtud y que un partido de esta naturaleza era muy necesario para una democracia pues acercaba al centro a otras formaciones de derecha e izquierda más mayoritarias. Los naranjas no eran ni rojos ni azules pero podían pactar con ambos. Desde el punto de vista práctico era muy bueno este discurso: se regeneraba la democracia y la vida pública, y se alcanzaban mayorías cualificadas que permitían a los gobiernos no caer en manos de partidos independentistas ni ser presos de sus reivindicaciones. Sin embargo, del dicho al hecho va un trecho y el desencuentro entre Pedro Sánchez y Albert Rivera destruyó esta virtualidad acercando a Ciudadanos solo al PP y pactando con ellos en distintas comunidades y ayuntamientos. Esta posición perdura hoy día. Tanto que la percepción del electorado es que Ciudadanos está más cerca de los populares que de ningún otro partido y de ahí que el PP les haya abierto las puertas de par en par no tanto para acoger a sus militantes como para fagocitar a la formación entera.

"El bipartidismo se asienta en España nuevamente y los extremismos dejan escaso margen al centro político"

Aquí en Extremadura Ciudadanos se ha mantenido al margen del PP todo el tiempo. Es verdad que la mayoría absoluta del PSOE les ha dejado escaso protagonismo. Sin embargo, el mes pasado la formación liderada ahora por David Salazar decidió dar un paso y presentar con el PP una enmienda de totalidad conjunta contra las cuentas de Vara. La misma no tenía ningún viso de prosperar, dada la abultada mayoría del PSOE en el Parlamento extremeño, pero tanto una formación como otra quisieron aparecer de la mano y mostrar una iniciativa común contra el PSOE. No quiere decir nada, ni tampoco que vaya a haber una fusión o un trasvase de dirigentes ni mucho menos, pero qué duda cabe que abre toda clase de especulaciones.

Restan dos años de legislatura y en todo este tiempo pueden pasar muchas cosas. Inés Arrimadas auguró el viernes un buen resultado en España y Extremadura en los próximos comicios, pero hoy por hoy no hay ningún dato que avale este pronóstico. Lo cierto es que, se quiera ver o no, el bipartidismo se asienta en España nuevamente y los extremismos dejan escaso margen al centro político. Construir un proyecto desde una posición liberal resulta harto complicado, si bien nada está escrito pues nadie sabe qué derroteros seguirá la política española con un Podemos en crisis y a la deriva, un PSOE cada vez más sanchista y un PP cuyo líder no sabe cómo conquistar el centro sin que Vox le coma los pies. Veremos.