La actualidad nos regala a veces titulares aparentemente vacíos de significado transcendente o inmediato. Números, fríos y distantes, que pasan sin pena ni gloria, sin acaparar nuestra atención o nuestro interés, porque en principio, nos resultan abstractos y hasta aburridos; y que, sin embargo, esconden verdaderas tragedias humanas, que con nombres y apellidos sí nos pellizcan el corazón e incluso nos mueven a tomar cartas en el asunto. Y la historia da un giro de 180 grados.

La semana pasada contaba este periódico que los hospitales extremeños tienen 87 plazas de especialistas vacías, además de otras 20 vacantes temporales. En la misma información, el sindicato Simex, apuntaba también que faltan otros 93 médicos de familia, de urgencias y pediatras en los equipos de Atención Primaria. Y precisamente en ese mismo contexto temporal, José Joaquín García, marido de una paciente oncológica, denunciaba que su mujer, María del Carmen Piedehierro, lleva tres meses esperando una operación y que esta demora le puede costar la vida. Tras la siguiente ‘revolución en redes sociales’, parece ser que hoy será intervenida del cáncer de colon con metástasis en pulmón e hígado, que le fue diagnosticado el pasado 26 de agosto.

Muchos ‘digerimos’ llenos de estupor este nuevo caso, que para más inri nos suena a ‘deja vu’, porque hace poco más de un mes en el mismo área de salud, la de Mérida, otra Mari Carmen también exponía una historia muy similar, que igualmente se resolvió a ‘bombo y platillo’ tras el consiguiente escándalo ‘viral’. Gente desesperada, cuyas vidas penden literalmente de un hilo, que, valientes, recurren a la denuncia pública, porque saben que quizás su única esperanza sea ponerle la cara colorada al político de turno. Es repugnante, sobre todo porque hay muchos para los que esta vía no es una opción, porque para ellos ‘Facebook’ o un ordenador son algo tan lejano y tan inalcanzable como el consejero de Sanidad en persona. Así que ahí siguen, escondidos en esas otras ‘cifras vacías’ que son las listas de espera, como si su salud o su existencia valiesen menos por el mero hecho de no saber cómo o dónde recibir un ‘retuit’ o que alguien comparta su historia.

En cualquier caso, como sociedad no podemos aceptar que esta parezca ser la única forma en que los ciudadanos resuelvan negligencias tan graves. Hay palabras como cáncer que deberían abrir todas las puertas y agilizar todos los servicios con una diligencia plena y sin tener que recurrir al ‘todos a una’. Y no lo digo yo, sino la Constitución Española en su artículo 43, dónde se reconoce el derecho a la protección de la salud y se especifica que compete a los poderes públicos asegurarla, utilizando las medidas preventivas y las prestaciones y servicios necesarios. Pues bien, nuestros políticos ‘suspenden’ a la hora de garantizar este derecho en nuestra tierra. Porque ya no es solo que no sepan adelantarse a los problemas, es que una vez localizados, permanecen sin resolver. Porque esos casi 200 facultativos que nos faltan, son como un agujero negro que engulle o merma a diario vidas o calidad de vida de otras personas y sus familias, y eliminarlo, debería ser la prioridad absoluta en un sistema sanitario público que acaba de recibir unos presupuestos, que nos han vendido como los ‘más altos de la historia’.

Pero para eso hace falta disposición, una análisis riguroso de la situación y bastante más autocrítica. De nada sirve solventar sobre la marcha casos que saltan a la palestra y reciben la atención mediática, parcheando aquí y allá y utilizar excusas políticas para justificar la propia ineficacia. Este fin de semana, José María Vergeles, consejero de Sanidad de la Junta, le recordaba al PP en su perfil de Facebook en una clara referencia al asunto, que cuando ellos gobernaban trabajaban en Extremadura 137 anestesiólogos, mientras ahora lo hacen 145. Una actitud de ‘sacar pecho’ que en nada o poco ayuda a lo que está pasando. Porque la realidad dice que no son suficientes. De hecho, se encuentra entre las especialidades más deficitarias con 9 vacantes puras en nuestros hospitales.

En la Sanidad no caben partidismos, ni el ‘nosotros’ y el ‘vosotros’, y si los hay, como parece, mal vamos. Porque hasta que los políticos no entiendan que los números, no son armas arrojadizas, ni herramientas para hacer oposición, sino personas enfermas, que merecen respeto y cuidado, mucho me temo que historias como las de Maria del Carmen se volverán a repetir en ‘bucle’. Y no es de recibo.