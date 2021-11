Creo que en alguna ocasión les he comentado que soy docente. No llegué a ello por una vocación temprana e irrefrenable, sino por circunstancias vitales, pero me encanta mi trabajo porque me permite transmitir lo poco que sé, crear vínculos y llegar a entender ciertos comportamientos. He tratado con toda clase de alumnos, pero especialmente con los conflictivos y, después de tantos años, hay algo que me resulta cada vez más evidente: el entorno te marca.

Y la educación, la buena, la de verdad, puede ser la mejor herramienta para salir de algunas situaciones. El problema está en que son personas alejadas de las aulas las que, a golpe de sucesivas leyes educativas y sin miramientos, dirigen la enseñanza y sus contenidos hacia intereses sectarios, corporativos y partidistas, que hacen primar sobre el provecho y el futuro de los alumnos.

Pero las aulas son otra cosa: juntar en una como la mía a personas con vivencias tan distintas, con niveles tan dispares y, con esos mimbres, intentar (y en ocasiones conseguir) que aprendan contenidos y valores. Y entonces te cuentan y entiendes. Que hay quien necesita más tiempo porque no llega, quien estudia a pesar de su entorno, quien necesita el título para conseguir un trabajo, o quien ha asumido que la formación es su mejor arma, si no la única, para hacerse con una vida nueva.

Quienes decretan una educación cada vez más laxa y menos exigente, que iguala y por abajo, mandan a las futuras generaciones el mensaje (no casual, sino interesado y culpable) de que da igual todo, que el esfuerzo y el mérito no sirven de nada, y que hay que aceptarlo todo con resignación sumisa, como hámsters en una rueda infinita, privándoles así de la posibilidad de ser y sentirse válidos, de alcanzar metas y de reconocerse como ciudadanos de pleno derecho.

Supongo que por eso a muchos políticos no les interesa ni les importa especialmente que los demás sepan. Decía Hesíodo que "la educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser". Imaginen a toda la sociedad la capacidad de pensar por sí mismos, de razonar, de elegir. Imaginen que todos, o la inmensa mayoría, saben distinguir verdades y mentiras, que hacen preguntas y exigen resultados. Qué molesto, ¿verdad? Tengo alumnos que hasta hace poco pensaban que era normal que otros decidiesen por ellos porque, total, "yo no sé de lo que hablan y ellos están mejor preparados". Es cierto que no todos tenemos que ser licenciados, o catedráticos, ni siquiera tener una titulación. Hay muchas maneras muy dignas de ganarse la vida, pero todas ellas pasan por saber decidir, por poner en cuestión a quienes nos dirigen y por tener criterio. Si les privamos de esas herramientas, les privamos de dignidad, de futuro, y les condenamos a ser títeres de poderes mediáticos y políticos, de dirigentes que no cuentan tampoco con una especial formación, pero sí con mucha caradura y ningún escrúpulo. Y que están empeñados en mantenerse a cualquier precio.

Está en nuestras manos impedir ese robo. Mis alumnos lo intentan cada día en clase, y me siento orgullosa de ellos.