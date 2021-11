Yolanda Díaz no puede auparse contra Pedro Sánchez desde la vicepresidencia del Gobierno, es decir, sirviéndose de él. De ahí la alarma de Rodríguez Ibarra: «Yolanda Díaz es peligrosa». Pero, de momento, la única estrategia para «neutralizarla» (el verbo lo pone el periodismo) consiste en frustrar su reforma laboral.

Auparse contra Sánchez significa que Díaz quiere liderar la izquierda española al modo que lo ha hecho el socialismo desde Felipe González, solo que sin ser socialismo, claro, ni socialdemocracia, que es ideología que en España aún está en trámite de adopción. No sería contra Sánchez, por tanto. Sería contra el Partido Socialista, por consiguiente. Pero el argumento de quienes temen las aspiraciones políticas de Díaz es que la vicepresidenta y ministra de Trabajo está valiéndose de sus cargos con Sánchez para empoderarse (nada de emponderarse), es decir, para dar autoridad, influencia y conocimiento a su proyecto político, cuya finalidad es quitarle al socialismo la exclusividad de la izquierda.

No solo Rodríguez Ibarra. José Bono también quiso, al día siguiente, ser como Ibarra, pero se complicó, se enjardinó: «Díaz tiene mucho peligro porque es una mujer que se expresa de una manera amable, incluso dulce (…) y da la impresión de que lo que dice se lo cree», dijo, sin que las feministas del Ministerio de Igualdad lo hayan destrozado por atribuir el peligro de una mujer a la amabilidad, incluso a la dulzura, y a que parece creerse lo que dice. E irán sumándose otros «históricos», así (y a sí) llamados, hasta que González sea convocado de urgencia para decir la frase definitiva sobre Díaz: «Es contra el Partido Socialista, por consiguiente». Ibarra no solo atribuye la peligrosidad de Díaz a que «es producto del Partido Comunista (y los comunistas saben mandar)», sino a la probabilidad de que consiga lo que se propone, dada la conclusión: «Muy bien no nos va a ir, porque siempre hemos sido los traidores para ellos».

El peligro de que Díaz sea comunista lo es para el Partido Socialista, que ve peligrar su poder en la izquierda y tiene que disfrazar a Díaz de algo (precisamente de comunista, con el olor que hoy desprende) para justificar los ataques. Recuerda a aquello de Ferlosio: «Lo llaman ‘perro’ o ‘rata’ para anticiparle la figura con la que podrán matarlo a palos». Por lo demás, la neutralización de Díaz consiste en que la derogación de la reforma laboral fracase (ya lo ha hecho) por imponerse la propuesta de Nadia Calviño. No será suficiente para neutralizar su proyecto político, por supuesto, pero sí para que se aúpe políticamente al margen del Gobierno. Díaz es la derogada.