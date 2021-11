Vuelves del bar y se desvanece poco a poco la dulce euforia de la huida del mundo; llegas a casa el domingo tras la escapada y todo sigue en el mismo lugar; termina el partido y, aunque haya ganado tu equipo, tienes la extraña sensación de haber perdido algo pero deseas ya el próximo partido. Llegas a casa recorriéndote el éxtasis de las compras compulsivas, no encuentras donde guardarlas y, ya lo sabes, algunas nunca las utilizarás. Apartas las compras, termina el partido, vuelves del finde y pasas la resaca, pero ahí sigue tu semana de trabajo, tus facturas por pagar, tus días difíciles esperando que llegue pronto otro viernes. Ellos han conseguido que vivas para unos pocos ratos.

Han conseguido que conviertas sus sobras en tu comida, que hagas malabarismos con la paga para ver si logras parecerte más a ellos. Han conseguido que te resulte indiferente el hambre de los demás, la dureza de vidas construidas sobre obstáculos y carencias, el dolor de quienes ven «libertad» e «igualdad» como espadas hirientes, no como realidades tangibles.

Han conseguido que pases tu vida comprando cosas que no necesitas, ingiriendo alimentos y sustancias que deterioran tu organismo, pagando facturas que nunca habías pensado, haciendo cosas que no sabes por qué haces. Han conseguido que tu tiempo sea suyo, que lo emplees en aquello que han decidido, que se convierta minuto a minuto en monedas tintineantes cayendo en una bolsa que no tiene fondo, en futuro asegurado para sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos. Tu tiempo construye sus vidas. Lo han conseguido.

Ellos son los dueños de todo. De las eléctricas que te estafan para poder calentar el agua con que se bañan tus hijos; de las aseguradoras que te cobran por no hacer nada para algo que probablemente nunca suceda y que, llegado el momento, descubres que no te aseguraban nada; de los bancos que crecen guardando tu dinero; de los fondos de inversión que destrozaron tu vida en 2008 jugando con lo tuyo en un casino virtual, y que te la volverán a destrozar en otra crisis futura; de las constructoras que facturan por un hogar diez veces su valor. Son los dueños de tu equipo de fútbol, de los hoteles donde te alojas, de las marcas que te hacen sentir de una clase a la que no perteneces. Son dueños de los medios de comunicación que te mienten y te manipulan y te obligan a pensar que tu vida consiste en esperar con fuerza que llegue el viernes para poder volver a ser «libre» y seguir gastando. Son dueños de tus sueños.

Ellos son también los que aprietan el botón en las cámaras de representación ciudadana a las órdenes del jefe de su partido y no a tus órdenes. Los que cobran tres, cinco, diez veces más que tú, para que los dueños de todo puedan seguir tranquilos. Los que decidieron a los dieciocho años que se jubilarían apretando botones y viviendo mucho mejor que tú a cambio de ser útiles a los que mandan. Apretando botones, recorriendo moquetas, subiéndose y bajándose de coches oficiales pero intentando siempre que nada cambie porque si cambia quizá ellos deban bajar escalones y mirarte a los ojos.

Han conseguido que te de miedo el cambio. Que te calles ante los atropellos, que mires para otro lado ante la corrupción, que creas que esto que tenemos es lo mejor que podemos tener. Que te conformes con el fútbol y las cañas y el turismo y poder comer todos los días, aunque tu vecino no pueda. Han conseguido invisibilizarte, someterte, amordazarte. Y han conseguido que lo aceptes.

Hace siglos tuvieron esclavos sobre los que construyeron su fortuna y su bienestar, esclavos que sabían que eran esclavos y eso les llevó a la rebelión y a liberarse. Hoy tienen esclavos contentos, inconscientes de serlo. Es el sueño de toda dominación y lo han conseguido.

Lo han conseguido, pero ni ganar todas las batallas supone que se ganará la última, ni las guerras ganadas en el pasado supone ganar las guerras futuras. Siempre hay valientes que no callan, que no agachan la cabeza, que mantienen vivo el débil pulso de la clase trabajadora. Un valiente hace tres valientes y tres hacen diez, se van reconociendo y uniendo. Ellos han conseguido que creas que la historia ya ha terminado, pero la historia no ha terminado todavía.

*Licenciado en CC de la Información