O la mercedes. Era aquel tipo un tipo corriente. Como todos. Y, como todos, a la vez, un tipo raro. O sea, que era de lo que no hay. O no había. Un día me lo crucé bajando la calle. Calle abajo, al desolladero de vivir. Abrigo de camello y sombrero de saludar. Me lo crucé y fue como si me hubiera cruzado con el adiós de Casablanca.

No obstante, mi amigo era más alto que Bogart. Mi amigo hubiera abominado de las alzas (y de lo demás). Era más alto y también más serio. Mi amigo era simpático solo a sus horas, que eran pocas, como las de esos inviernos que caen en jueves. Tenía sus horas. Su aperitivo y su tertulia. Y nos lo tenía dicho: yo sin comprarme un mercedes no me voy.

Nunca supe muy bien a qué se refería con eso de irse. Irse se iba calle arriba, de vuelta a su casa, a su familia y a sus quehaceres. No le iba mal. Hizo, más que fortuna, eso que llaman un «colchoncito». Tenía un buen pasar. Lo suyo era, por Navidad, una de tinto Valbuena y, en verano, una de gamba blanca junto al mar. Todo de ida y vuelta. Como los cantes. Como la vida que pasa a la orilla de este Guadiana nuestro. Eso y la perra del mercedes, o la mercedes, que mira que era perra.

A veces, mi amigo, cantaba por Luis Mariano. Mal, por supuesto. En francés, por supuesto. Era un bachiller de los de antes, poco menos que sabio. Y taurino por la gracia de Dios. Tenía rumbo torero la cinta negra de su sombrero. Así, por Pepe Blanco. Y los que no se nombran. Pero, entre la plata del humo de su habano, tendido de sombra, se le fue yendo el toro. Se le fue pasando el arroz. Y hasta el hambre de mercedes.

El hambre de mercedes, en verdad, se lo quitaron en casa. Lo de la mercedes era un despilfarro, le tenía dicho la que luego fue su viuda. Y las futuras huérfanas, entre burlas y llantos, decían verle más a lomos de burro que de mercedes. Lágrimas cocodrilas… Tanto se lo dijeron que mi amigo, antes de morir, perdió el oremus. Así de golpe. De un día para otro. Como si la lobotomía se les hubiera ido de las manos. Dejó de beber Tinto Valbuena por Navidad y las gambas se las comieron ellas. Pero a horas desquiciadas, a veces mucho antes de antes de amanecer, bajaba la calle con su mismo abrigo de siempre y saludaba, como siempre, con un leve roce del ala de su sombrero. El de siempre, por supuesto. Como si nada hubiera pasado… aunque, de tanto ir a la fuente, se le ajaron los tres: el abrigo, el sombrero y el sueño de mercedes.

Los amigos le sentenciamos. Algunos, los menos, le indultamos. Y hubo también alguno que le preguntaba con mala baba si ya no se iba a comprar la mercedes. Así hasta que le faltó el aire y se murió. Con el pijama puesto, la muleta planchada y el desplante torero. Murió a lo grande. De cornada ciega. Algo en la sopa… y los fideos, como saetas emponzoñadas, se le clavaron en el pecho a la altura del corazón. Le faltó el aire y se murió sin postre. Ese día abrí yo una de tinto Valbuena, porque un día es un día; estaba picado como los sueños que no se alcanzan, como las vidas que no se viven; picado, bueno para vinagre y hasta para que las heridas duelan, las de fuera y, sobre todo, las de dentro; no dejé ni un culito. Y, mientras esperaba, le creí ver, calle arriba, calle abajo, en el invierno de morir embozado… En eso llegó el coche de la funeraria… una mercedes... ¡Mira que has tenido suerte, cabrón!

*Abogado