Cuando uno tiene un hijo o hija, bueno, ya desde que la mujer se queda embarazada, llega el miedo de los padres. Hasta ese momento, uno se preocupa básicamente de sí mismo, pero un bebé implica miedo a que todo salga bien en el embarazo, en el parto y por lo que le pueda suceder en la vida. Pero si además el bebé es niña, el miedo se multiplica.

Porque las niñas y jóvenes de hoy se encuentran con más peligros en la calle de los que había en mi época juvenil. Empezando primero por la pederastia y pornografía infantil, de depravados que se encaprichan de niños, de ambos sexos, aunque las niñas son más susceptibles a sufrirla, en base a las estadísticas.

Después, ya mujeres físicamente aunque niñas por edad, llegan las posibilidades de acoso sexual, e incluso de abuso o agresión sexual. Los padres de una adolescente no van a dormir igual de tranquilos que los de un hijo cuando aquella está en la calle de noche. Ya antes de comenzar las salidas nocturnas, llegarán las charlas sobre no quedarse sola, ni volver sola a casa; ojo con soltar la copa, no vaya a ser que te metan algo en la bebida; cuidado con los desconocidos, no te quedes sola con ninguno…

Hay tantos casos de abusos, tantas manadas y tanto mal uso de las redes sociales que, aunque nos pueda preocupar que un hijo se meta en peleas, drogas o similar, la preocupación por la hija lo supera. No hay más que ver los datos de mujeres víctimas de violencia de género, vejadas, violadas y asesinadas.

Este mes las vamos a recordar una vez más, un año más. Habrá de nuevo manifestaciones y la sensación de que se ha dado un puñetazo en la mesa para decir basta ya, pero también la desazón porque no parece tener fin.

Una jueza me decía hace poco que la igualdad se consigue con educación y yendo de la mano hombres y mujeres. Estoy de acuerdo. Hay que redoblar los esfuerzos para educar a niños y niñas en el respeto al otro sexo, en casa, pero también desde Infantil hasta la educación superior y hay que hacerlo juntos.

Porque los hombres son corresponsables y colaboradores en esto. Como padres educando en la igualdad; como amigos afeando a otros gestos o comportamientos; como parejas respetando a la mujer. Solo el grito de ellas no va a terminar con las muertes, no excluyamos a los hombres, son parte de la solución y también tienen miedo por sus hijas.

*Periodista