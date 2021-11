Por culpa del volcán de Cumbre Vieja, que no se cansa de escupir lava, ceniza y, últimamente, hasta piedras semipreciosas, las Islas Canarias tienen, desde hace ya casi dos meses, una presencia mediática sin parangón en mucho tiempo. Si los extremeños nos quejamos del aislamiento y olvido de esta región, no se puede comparar con la situación periférica de Canarias. Es cierto que desde Badajoz uno solo puede volar a Madrid o Barcelona, y a precio de oro, mientras que desde Tenerife o Gran Canaria uno puede volar a Estocolmo, Cracovia o Leeds, pero esos vuelos son utilizados casi siempre por los turistas nórdicos que vienen a tomar el sol y volverse bronceados.

Y sin embargo a veces, ese estar al margen de los grandes caminos, de los grandes canales de información que arrastran con sus problemáticas muchas veces engañosas (mientras nos escamotean problemas mucho más graves), aunque sea obstáculo para los beneficios económicos, tiene efectos benéficos sobre otras áreas que, aunque nos importen a cuatro gatos, tienen la ventaja de la permanencia. Es el caso de la poesía, que en el último tercio de siglo ha florecido tanto en Extremadura como en Canarias, sin comparación en cuanto a autores valiosos y peso demográfico de ambas comunidades.

Desde el arraigo a su isla grancanaria escribe José Miguel Perera (Arucas, 1978), autor de un extenso volumen donde recoge sus ensayos de crítica, Literatura canaria con identidad (y más allá), y editor de joyas bibliográficas como la Comedia del recibimiento, del dramaturgo renacentista Bartolomé Cairasco de Figueroa, primer autor de la literatura insular y que pone en escena a Doramas, mítico caudillo de la resistencia aborigen a la conquista castellana. Pero sobre todo, Perera es uno de los poetas más innovadores en un panorama lírico en el que la cantidad de libros que se publican cada año no oculta una mayoritaria uniformidad y conformismo ramplón.

"En poesía en el último tercio de siglo ha florecido tanto en Extremadura como en Canarias, sin comparación en cuanto a autores valiosos "

Por el contrario, Perera no teme dar voz a lo irracional, como hizo en La boca de las alucinaciones (2018), donde proclamaba que «entre estas islas de la atrocidad velada, me he atrevido a enlazar las pesadillas», pues esas islas, con todo lo paradisíacas que puedan parecer desde nuestros fríos otoñales, guardan también muchas historias de violencia, como se ve todavía más en Ancho de ánimas, su último poemario, del que ya se habló aquí hace unos meses, y que José Miguel Perera presentará, el próximo jueves 18, a las 19 h, en la Biblioteca Pública de Cáceres. Antes de la lectura de poemas, y subsiguiente coloquio, se proyectará un vídeo sobre uno de esos ranchos de ánimas, tradición de culto a los muertos, conservada en algunas zonas rurales de Canarias y cuyo origen parece remontar a los pobladores originarios de las islas. Por cierto que el primer poema en castellano de la «literatura canaria», las Endechas a la muerte de Guillén Peraza, llora a un capitán castellano del siglo XV, muerto al intentar conquistar La Palma, derrotado por el rey Echedey y sus súbditos aborígenes.

Ancho de ánimas ha de leerse como un diálogo, de ultratumba y ultravida, entre los extintos guanches, los emigrantes canarios (pues las «islas afortunadas», hasta la llegada del turismo eran tierra de emigración) y los nuevos emigrantes africanos que llegan a la desesperada en sus cayucos o barcazas. Pero como bien señalara hace poco otro notable poeta canario, Oswaldo Guerra, Perera no cae nunca en el discurso moralizante, en esa idea del “mensaje” que tanto ha perjudicado habitualmente la forma. Por el contrario, al revolcar el castellano en un personalísimo estilo que trastrueca léxico y grafías para alcanzar nuevos significados, como él dice, «en la raíz de la lengua de ala», nos hace a la vez más receptivos a la diferencia del extranjero.

* Escritor