Los sacamantecas de nuestro tiempo, esos expertos en ganar dinero discutiendo, teorizando y elucubrando sobre asuntos y problemas desatendidos, inventados o sobredimensionados, han posado su mirada sobre los pueblos y la forma de vida del medio rural. Porque son sacamantecas pero no tontos. Y se han dado cuenta de que los pueblos se están muriendo. También han detectado la honda preocupación que existe entre la gente de los pueblos, e incluso entre aquellos que tienen raíces familiares en ellos, y han comenzando a jugar sus cartas, no para tratar de poner medios para paliar o solventar el problema de la despoblación, de la ausencia de relevo generacional, del envejecimiento demográfico, de la falta de oportunidades laborales o de unos índices de natalidad alarmantemente bajos, sino para llenarse los bolsillos con la excusa de lo rural. Los primeros que comenzaron a alertar de que la España rural se estaba vaciando lo hacían con el mejor de los propósitos. Pero esos otros que vieron el filón que suponía el asunto y se lanzaron a exprimirlo con fines meramente económicos, lo hicieron -y lo hacen- por puro egoísmo. De hecho, muchos de los cantamañanas que pretenden sacar tajada del problemón al que se enfrentan los pueblos son precisamente los mismo que, poco a poco, los han ido condenando al abandono y al aislamiento. Y lo más alucinante de todo esto es que muchos de esos urbanitas que teorizan sobre lo rural, y que se yerguen ahora en defensores de las tradiciones y salvadores de los pueblos, no tienen ni repajolera idea de cómo son los pueblos, de qué quieren las gentes de los pueblos y de cuál es el modo de vida de las personas que los habitan.

Hablan mucho de la fibra óptica, pero se olvidan de que las administraciones autonómicas y estatal cercenan, con leyes profundamente restrictivas, la puesta en funcionamiento de cantidad de negocios relacionados con la explotación de las tierras o de las cabañas ganaderas, impiden la construcción de establecimientos de hospedaje rural en medio del campo, cierran escuelas y consultorios médicos, reducen o anulan las conexiones de transporte público por carretera y aplastan cualquier tipo de iniciativa empresarial bajo el pesado manto de la burocracia. Es muy poco el espacio de una columna para disertar sobre las causas de la despoblación y las posibles vías de solución para afrontarla. Pero hay algo que está claro: a los ecologistas que no han plantado un árbol en su vida, a los que acuden a las cumbres del clima en sus aviones privados o a los que creen que los cerdos son rosados y huelen a colonia de Nenuco les importa poco o nada la supervivencia de los pueblos. Solo utilizan el dolor y el desasosiego de la gente para enriquecerse.

*Diplomado en Magisterio