Esta semana se ha celebrado en Madrid un encuentro de empresarios levantinos de primer nivel, arropados por dirigentes políticos de hasta cuatro comunidades autónomas, para reivindicar la ejecución definitiva del corredor ferroviario del Mediterráneo, un eje de transporte de mercancías con origen en Algeciras y finalización en Cataluña que, atravesando toda la costa de levante, llegue hasta Francia y sirva para el fomento de las exportaciones hacia Europa. Los 1.300 asistentes han servido para exhibir músculo empresarial en la capital de España y exigir una infraestructura moderna que haga evolucionar la «España radial a una circular», en palabras del presidente de Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda. Y ha sido efectiva la cita porque el Gobierno -a través de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, allí presente- se ha comprometido a que, al menos desde Almería hasta Francia, este corredor esté terminado y en funcionamiento en el año 2025.

El eje del Mediterráneo es prioritario para Europa. Así lo acordó España con Bruselas en el año 2011 al igual que un segundo denominado Atlántico o Central. Este último nos compete a los extremeños dado que tiene un ramal a Portugal y supone el tránsito de mercancías desde el puerto portugués de Sines hasta Madrid cruzando nuestra región y conectando con Ciudad Real. Sin embargo, habrá que recordar que hubo un tiempo, allá por 2004, que no había dos itinerarios principales sino solo uno y era el de Sines-Badajoz-Madrid--frontera francesa. La cumbre hispanoportuguesa de Figueira Da Foz, celebrada entre Aznar y Durão Barroso en 2003, sirvió para decidir y acordar este eje prioritario de transportes, el denominado ‘16’, el cual pasó inadvertido para el resto de territorios dado que, por aquel entonces, lo que estaba en juego era la alta velocidad; el transporte de mercancías era una cuestión secundaria.

El trazado partía de Sines, pasaba por Badajoz (donde se construiría una plataforma logística), Puertollano (Ciudad Real) y Madrid, uniéndose con un segundo ramal que provenía de Algeciras camino de Francia a través de Zaragoza y un túnel construido en los Pirineos.

Pero en 2011 el gobierno de Zapatero, con José Blanco de ministro de Fomento, cambió el plano, en teoría para mejorar. Era lo que él denominaba un trazado ‘en malla’, que no era otra cosa que contentar a los territorios más ricos y más pujantes en detrimento del más pobre o el que menos protestaba. Al fin y al cabo, no se le quitaba nada a nadie, sino que se ampliaban las posibilidades. Así se crearon el eje prioritario del Atlántico y el eje prioritario del Mediterráneo, incluyendo a Extremadura en el primero y desgajándolo del ramal internacional luso. De esta manera se contentaba a todo el levante, a Castilla y León, al País Vasco e incluso a Portugal que, por aquel entones, no tenía muy claro lo de dejar al margen a su puerto principal de Oporto y tener que pasar obligatoriamente por Madrid camino de Europa.

En el 2012, con la popular Ana Pastor, volvieron a cambiar las cosas. La nueva ministra de Fomento del PP anunció la incentivación del corredor Central ferroviario por Madrid, incluido el trazado internacional desde Sines que pasaba por Badajoz y Puertollano. No iba en detrimento de otros, sobre todo del Mediterráneo, pero entendía con razón que no podía dejarse sin uso el corredor que conectaba a los puertos portugueses con España y Europa. Las obras de este eje Central avanzaron a mayor ritmo entonces, si bien no acabaron en ningún caso, lo mismo que ha pasado estos últimos seis años con Pedro Sánchez y José Luis Ábalos en el Gobierno, donde se han realizado actuaciones --se mueven los trenes, como no podía se de otra manera--, pero hay que realizar cambios de vagones y locomotoras dado que hay tramos donde no existe doble plataforma ni ancho europeo ni alta velocidad.

Ahora que el lobby levantino se mueve poniendo su riqueza y su poder encima de la mesa me echo a temblar. Pintamos muy poco los extremeños en cuanto a importancia política y económica en España pero nuestra situación cara a Portugal es estratégica y este tren, nunca mejor dicho, no deberíamos perderlo nunca. Extremadura, política y empresarialmente, no está para quitarle nada a nadie, pero sí para exigir los mismos derechos e infraestructuras que los demás. De lo contrario pasará el cuento de siempre: que los ricos serán cada vez más ricos y los pobres evidentemente más pobres.