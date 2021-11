Es una de esas frases que se te grava a fuego desde la primera vez que la escuchas, incluso si eras muy pequeña para entender todo lo que en realidad implica. No recuerdo exactamente la edad que yo tenía cuando sucedió o si fue en misa o en alguna catequesis. Sí soy consciente de la fascinación que en aquella época suscitaban en mí todas las historias del antiguo testamento, tan truculentas y enrevesadas, que ríete tú de las telenovelas turcas. Y la que contiene la mencionada cita, la expulsión de Adan y Eva del paraíso (Génesis 3:16), es sin duda difícil de digerir u olvidar. Sobre todo siendo mujer. En ella, un creador omnipotente (y sin duda masculino) condena a la que se supone que fue la madre de la humanidad a una eternidad de sufrimiento a la hora de reproducirse. Y desde entonces, ese castigo está, de una manera u otra, presente en la vida de la mayoría de las féminas, como una espada de Damocles.

La ciencia ha avanzado mucho y sin duda ha habido mejoras en el parto, pero el dolor sigue siendo una constante, una herencia maldita inherente e inseparable de la maternidad. Y la única manera en la que podemos afrontarlo con dignidad y fuerza es a través de la libre elección de las herramientas que nos pueden ayudar a lidiar con él. En un mundo ideal, cada madre debería poder decidir sobre la forma en la que su bebé llega al mundo, dependiendo de sus preferencias, su cuerpo, su salud, sus creencias, y también su economía, para qué nos vamos a engañar. Pero la realidad y los datos nos dicen que en esta sociedad tan desarrollada en la que creemos vivir, esa en la que las mujeres se llenan la boca con palabras rotundas como ‘empoderamiento’, algo tan personal y vital como es dar a luz escapa a nuestro control desde el momento que rompemos aguas.

La semana pasada los medios de comunicación regionales volvieron a recordarnos que Extremadura es la segunda comunidad autónoma, sólo por detrás de Valencia, con la tasa más alta de cesáreas del país. De hecho, con un porcentaje del 29,4%, duplica las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en la materia (10-15%). Y no es nada nuevo. hace años uno de los ginecólogos más veteranos del Hospital Materno Infantil de Badajoz me explicaba contundente el por qué del incremento. Apuntaba, como lo hace ahora el SES, a la edad de las madres y los partos múltiples. Pero también reconocía otras claves bastante esclarecedoras, como la falta de experiencia de algunos ginecólogos a la hora de afrontar algunos ‘contratiempos’, como un parto de nalgas, o los temores a una demanda por negligencia por parte de unos pacientes cada vez más informados de sus derechos.

Lo cierto y verdad es que nada ha cambiado en todo este tiempo. Nuestros gobernantes aseguran desde hace años estar trabajando en el asunto sin resultado alguno. Y de vez en cuando nos llegan términos nuevos como la violencia obstétrica, que denuncia abusos no sólo físicos, sino también psicológicos, por parte de los sanitarios a las mujeres durante el parto y la gestación. Prácticas muy extendidas como las episiotomías, la maniobra de Kristeller o inducciones con oxitocina, que son el pan nuestro de cada día en muchos paritorios.

Pero todo sigue igual. De hecho hay áreas de salud como la de Plasencia en la que casi la mitad de los niños llegan al mundo por cesárea. Y alguien debería dejar claro de una vez por todas que no es ni mucho menos un atajo, ni es más fácil que un parto natural. Es una intervención quirúrgica, que implica riesgos y que requiere una recuperación más lenta. Sin embargo hay quien piensa que es más segura. O quien la considera un lujo porque hubo una época en que se ‘puso de moda’ entre ciertos sectores de la población. En inglés hay incluso una frase hecha para describir el fenómeno: «Demasiado pija para empujar» (Too posh to push). Lo cierto es que debería ser una opción, igual de respetable que cualquiera, siempre que sea la madre en cuestión la que decida ir a por ella, ya sea por preferencia o tras haber sido debidamente informada, porque su vida o la de la criatura corran riesgo. Lo que no es de recibo es que al estrés de estar de parto, las extremeñas le tengan que sumar el temor de que le hagan una de forma sistemática.