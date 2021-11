La jornada de protesta estudiantil convocada para toda España el próximo 18 de noviembre o la anunciada huelga de camioneros para los días 20, 21 y 22 de diciembre son las dos muestras más claras de que la paz social ha terminado. Esto responde al clásico adagio, probablemente escrito por primera vez en 1684 por el ministro protestante Jakob Abbadie (1654-1727): «Se puede engañar a algunos, o a todos en algunos lugares y tiempos, pero no a todos en todos los lugares y tiempos».

Son muchos los artículos en los que he anunciado el advenimiento de un nuevo tiempo en este sentido, y no solo en lo social sino también en lo político. Con mayor o menor acierto, la sociedad se organiza como puede cuando el descontento colma los límites razonables de suficiente gente.

Los que viven en su mundo idílico de viajes oficiales, alfombras, moquetas, despachos y escaños quizá no se han dado cuenta todavía, pero la España real ha despertado y se está reorganizando. Tarde, despacio y veremos si acertadamente, pero así es. Habrá tiempo de analizar la siempre apasionante deconstrucción del sistema político español (segunda en menos de una década), pero me ocuparé hoy del espacio de la llamada «España vaciada» que yo llamaría «España agraviada».

No voy a hacer inventario de todos los movimientos sociales y políticos en este sentido porque necesitaría otro artículo completo, y quizá más largo. Además, ese panorama será muy distinto dentro de un año que ahora. Así que vayamos solo a lo que vemos de la punta del iceberg.

El partido Teruel Existe pasó de ser solo un movimiento social a convertirse en la primera fuerza de la provincia de Teruel en las elecciones del 10-N de 2019. Consiguió casi dos de cada tres votos (26,8%), concretamente 19.761. Solo unos meses antes (28-A) se habían celebrado otras elecciones, por lo cual es muy sencillo saber de dónde salieron los votos, al menos aproximadamente. De VOX seguro que no, porque a pesar del descenso de participación (del 77% al 69%) logró 1.041 votos más (el único partido que subió). Del PP difícilmente, porque solo perdió 1.001 votos, que parecen encajar bien con los ganados por VOX. Sin embargo, Ciudadanos perdió 11.646, el PSOE 6.566 y Unidas Podemos 4.254. En total son 22.466 que, restados a los de Teruel Existe solo dejan 2.705, muy cercanos a los 4.577 que quedaron en la abstención.

Números arriba o abajo, parece claro que el partido turolense se nutrió de lo que llamamos centro-izquierda. Esto no tendría por qué ser así en todo momento y en todo lugar, pero nos sirve como referencia para constatar la amplia transversalidad, lejana a los tradicionales ejes partidistas que, en este caso, extrajo (muchos) votos de al menos tres formaciones distintas.

¿Por qué tienen tanto éxito estos movimientos? Creo que es fácil de entender para quien no se ponga orejeras o gafas de partido. Primero, porque se basan en razones objetivas comprobables con los datos: los agravios económicos que sufren las autonomías que no tienen nacionalismos históricos, ante los privilegios que Cataluña y Euskadi extraen de su poder negociador ante el Estado. Segundo: porque emergen como formaciones nuevas en un sostenido escenario de desencanto político en el que todo lo existente ha decepcionado ya. Tercero: porque proponen, aunque sea solo sobre el papel, un planteamiento antisistema, consistente en volver la vista a un modo de vida crítico con el capitalismo, la globalización y la pujanza de las grandes urbes. Cuarto: porque conectan emocionalmente con un cierto sentimiento de melancolía y culpa de las clases medias empobrecidas por su desarraigo territorial y social. Quinto: porque se elevan por encima del bipartidismo reconvertido en «bibloquismo» al que no se escapa ninguno de los partidos clásicos ni «nuevos». Sexto: porque responden a la lógica de poder local heredada del caciquismo del siglo XIX que ni el franquismo ni la democracia han conseguido erradicar. Habría más razones que no tenemos espacio para enumerar, pero son las principales.

¿Pueden estos partidos provinciales generar alianzas nacionales fértiles? Ya lo están haciendo. ¿Pueden provocar un terremoto político de mayores dimensiones que el de 2015-2020? Pueden, si aciertan en la estrategia y logran un líder nacional que la encarne bien.

*Licenciado en CC de la Información