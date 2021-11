Acuérdese la definición de Yolanda Díaz de lo que no sería (o no va a ser) su proyecto político: «No será una suma de egos ni una suma de partidos». Y confróntese con el encuentro que ha reunido este fin de semana en Valencia a Mónica Oltra, Ada Colau, Mónica García, Fátima Hamed y la propia Díaz. Ni egos ni partidos.

Dada la popularidad de Díaz, era fácil interpretar el encuentro como la presentación de su proyecto político, del cual ha adelantado que será «un proyecto de país», por cierto, sin más, o repitiéndolo mucho. Pero el propósito de Díaz es ser una política al margen de la clase política de la izquierda socialista, puede que también de las del resto, a fin de hacer ‘otra’ política de izquierda, por lo que el encuentro de Valencia, precisamente por ser Díaz la protagonista (difícil es que lo fuera Fátima Hamed, con perdón), cabe interpretarse como la oportunidad de otras políticas (mujeres, no doctrinas) que tienen también el propósito de hacer cada una de ellas ‘otra’ política de izquierda, al margen o no de la izquierda socialista. De ahí el acierto de «Otras izquierdas», el lema elegido para el encuentro. Otras mujeres de izquierda. Otras políticas de izquierda.

Ha habido egos, sí, pero sin sumar. Colau, como se sabe, es partidaria de cualquier protagonismo de la mujer, si bien no de cualquier mujer. Mónica Oltra, tan parecida a Díaz en cuanto a gobernar con socialistas, ha sabido organizar su propia defensa. Hamed Hossain no podía decir que no, para una vez que se acuerdan. Mónica García necesita, para Más Madrid, algo más que Madrid. Y Díaz era la única que podía imprimir interés nacional al encuentro, por vicepresidenta del Gobierno, por querer derogar la reforma laboral, por subir el salario mínimo sin contar con los empresarios, incluso por prologar el Manifiesto comunista. Los egos estaban bien compartimentados y, por lo que se refiere a los partidos, ni siquiera una banderita, un pin, nada.

La ausente ha sido Irene Montero, siendo mujer y siendo de izquierda. ¿Tal vez por no tener ‘otra’ política de izquierda, como las demás, sino la política de izquierda clásica, ordinaria, tradicional? Pero no es preciso saber en qué consisten esas ‘otras’ políticas de izquierda, ni siquiera qué comparten (además del término «izquierda»), para entender la ausencia de Montero. Basta con saber qué ego y qué partido no van a sumar en el proyecto político de Díaz. Es decir, no ha sido ausencia, sino exclusión.

En ¿Quién teme a Virginia Woolf?, artículo publicado en El País en 1982, dice Anthony Burgess: «Hoy, las mujeres nos llaman cerdos machistas a los hombres. Y los cerdos deberían temer a la más intelectual de las mujeres. Virginia Woolf ha de ser temida, reverenciada, adorada como la reina de las hembras luchadoras». En el caso de Irene Montero, no solo los hombres, cerdos machistas. Al parecer, también algunas mujeres la temen. La duda es cómo: si como a la más intelectual de las mujeres o como a la reina de las hembras luchadoras.

*Funcionario