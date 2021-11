El sueño de muchos es aparecer en los medios de comunicación para contar su historia. Una historia real y llamativa que el ancho mundo debe conocer y admirar. Y cuando no se tiene esa historia, a veces se inventa.

El caso de Manel Monteagudo, que afirmó haber estado 35 años en coma, pertenece a este subgénero literario, tan de moda, que consiste en inventarse no la vida de uno o varios personajes, sino la propia. Causa estupor leer a estas alturas, cuando se sabe que todo fue toda una patraña, la información que ciertos medios dieron por válida. Cual pésimo novelista, Manel no fue capaz siquiera de casar correctamente las fechas (de creernos su versión, tendríamos que dar por bueno que se casó y engendró hijos estando en coma). Y qué decir de ciertos editores sin escrúpulos que trataron de defender la veracidad de la historia, aun cuando ellos mismos departieron en persona con el falsario en los años en que estaba en coma. Es decir, estaba en coma a la vez que hacía vida normal. Estaba muerto a la vez que de parranda.

"Algunos embaucadores han pasado de evitar que la realidad les estropee una buena noticia"

El único motivo que justifica, o al menos explica, la pereza de ciertos medios a la hora de contrastar ciertas noticias llamativas es que tienen tanto interés de asombrar al lector como el propio falsario. Algunos embaucadores han pasado de evitar que la realidad les estropee una buena noticia a inventar una buena noticia ignorando la realidad.

El caso de Manel no es único. Ahí está, por ejemplo, Enric Marco, durante muchos años presidente de la Amical Mauthausen, asociación de víctimas de los nazis en España, aun cuando él no solo no fue una víctima de los nazis, sino que además había trabajado para el Tercer Reich. O la influencer Belle Gibson, que se inventó que estaba enferma de cáncer. O Paco Sánz, que estafó al personal dando pena por sufrir una enfermedad que no tenía.

Hay que conseguir los quince minutos de gloria, aunque sea a lomos de la mentira.

*Escritor