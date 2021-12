A principios del mes de noviembre, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention) de EEUU recomendaron la vacuna de ARN mensajero (ARNm) Covid-19 de Pfizer/BioNtech para niños de entre 5 y 11 años. La semana pasada la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha autorizado la vacuna de Pfizer/BioNtech y en España más de 3 millones de niños podrán recibir el pinchazo una vez sea aprobada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Desde entonces, me llegan mensajes por redes sociales preguntándome: «¿Por qué vacunar a los niños si el Covid-19 en éstos es un simple catarro?», «he oído que no se ha probado bien», «creo no merece la pena vacunarlos»... En los últimos días, también he escuchado a familiares, amigos, pacientes y compañeros debatir sobre la vacunación contra la Covid-19 en menores de 5 a 11 años. En el caso de la población pediátrica la vacunación cobra especial importancia puesto que en un principio se pensaba que el impacto de la pandemia en esta población sería menor, debido a la baja presencia de casos severos, pero la evidencia actual reporta la existencia de cuadros clínicos en niños con diagnóstico de Covid-19 que se caracterizan por un estado inflamatorio alterado que se le ha denominado síndrome inflamatorio multisistémico en niños asociado temporalmente con SARS-CoV-2, el cual en muchos casos precisa ingreso en unidades de cuidados intensivos pediátricos.

Entonces, la pregunta para los padres es: ¿Qué es peor, la vacunación o la infección natural?

Ahora mismo en España y en Extremadura, los niños menores de 11 años tienen una incidencia acumulada a 14 días de 215 y 100 respectivamente, la incidencia más alta por grupos de edad, y la vacuna, tal y como ocurrió en verano con los adolescentes, contribuiría a frenar este vector de contagio ya que probablemente sea una de las principales causas del ligero repunte de la pandemia.

No nos equivoquemos, el Covid-19 es una enfermedad infantil. En EEUU casi 700 niños han muerto a causa del Covid-19, lo que coloca a la infección por SARS-CoV-2 entre las 10 principales causas de muerte en niños estadounidenses. Ningún niño ha muerto por la vacunación. Precisamentepara prevenir la enfermedad severa y muerte en niños, vacunamos a nuestros hijos habitualmente contra la varicela, el rotavirus, la enfermedad meningocócica, el sarampión…y, ninguna de estas enfermedades, incluso antes de que las vacunas estuvieran disponibles, mataba a tantos como el SARS-CoV-2 por año. Los ejemplos históricos de los beneficios de la vacunación son numerosos. Dos ejemplos de éxito –no son los únicos– lo constituyen la vacuna contra la viruela y la polio. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que las vacunas evitan la muerte de unos tres millones de personas al año, 2,5 millones de ellos niños. Por lo tanto, las vacunas son y serán un elemento primordial en las Estrategias de Salud Pública; las vacunaciones constituyen, junto con la potabilización del agua y la depuración de las aguas residuales, el método más eficaz para disminuir la morbimortalidad de las enfermedades infecciosas, mejorar la salud de las personas y aumentar la esperanza de vida.

En los estudios, la eficacia de la vacuna en niños ha sido superior al 90% contra la enfermedad sintomática y debido a que la dosis de ARNm que se inyectará a los menores es un tercio de la que se administra a los adolescentes y mayores, asegura que los efectos secundarios en este grupo de edad sean especialmente raros, similares a los de las niños de 12 años o más.

Además, es importante señalar que los niños viven cerca y dependen de adultos a quienes pueden transmitir la infección del SARS-CoV-2, adultos que pueden verse contagiados.La vacunación ayudará a conseguir espacios educativos más seguros, que permitan la normalización de la escolarización y las relaciones interpersonales de nuestros niños. Los países necesitarán una población altamente protegida mientras exista Covid-19 en el mundo, lo que probablemente durará años. Vacunar a todos los niños contra el SARS-CoV-2 podría ser uno de los esfuerzos de salud pública más importantes e impactantes de los últimos años.

Es comprensible que algunos padres se muestren reacios a vacunar a sus hijos pequeños. Sin embargo, la elección de no vacunarlos no es una elección libre de riesgos; más bien, es una opción para tomar un riesgo diferente y quizá más serio. Los profesionales sanitarios debemos esforzarnos para dejar estos mensajes claros a nuestros pacientes y ciudadanos, a nuestros amigos y familiares. Será una de las decisiones de salud más importantes que tomaremos como madres, padres o tutores legales.

*Médico de Familia. Equipo de Atención Primaria de Zona Centro. Cáceres.