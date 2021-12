No sólo buen estabilizador será, es que será un milagro que no desestabilice más que estabilice, que de momento es lo que está ocurriendo, pero nada comparado con lo que pueda venir.

Nuestro Gobierno, es decir, PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo con ERC y PNV, aunque también a instancias, directrices, y reprimendas, de la UE por la excesiva temporalidad en el trabajo, para sacar un plan de estabilización para los funcionarios interinos que rebaje la tasa de interinidad al 8%.

"Lo primero que se suele hacer es vender la noticia. Es lo que pasa con los populismos"

Como por desgracia suele ser habitual de un tiempo a esta parte, lo primero que se hace es vender la noticia, es lo que pasa con los populismos. No sólo sin consultar a los representantes de los trabajadores, no la idea en sí, el dónde, cómo y cuándo, o sin saber si se puede o no se puede con la legislación vigente, si no se inventa, calcular las consecuencias, o simplemente analizar la situación de cada colectivo, ponderando beneficiados y perjudicados. En el caso de los docentes y sanitarios, por ejemplo, la polémica está servida.

A nadie, por ejemplo, se le ha ocurrido pensar por qué hemos llegado a esta situación. Escasas ofertas de empleo público, déficit en plantilla orgánica en beneficio del ahorro en personal, recortes progresivos, abusos de las medias jornadas, la doble o triple asunción de funciones dentro de un mismo centro desde una sola plaza, y un largo etcétera haya tenido algo que ver. Que cada comunidad haya hecho de su capa un sayo también.

Pues bien, en vez de analizar las causas y revertir las mismas para que no vuelva a suceder, cortamos por lo sano, e intentando salvar el final de la columna vertebral, veremos si lo único que hacemos es que le dé el aire. Soluciones hay muchas, pero repito, a esperas de lo que finalmente suceda, si sucede, lo que ha trascendido y desde fuentes oficiales, es un concurso de méritos para aquellos que lleven cinco años ejerciendo, y que si primigeniamente eran diez años, ahora son cinco y si las comunidades quieren y/o pueden.

Los de cuatro y nueve meses, dirán qué pasan con ellos, los de seis, que por concurso de méritos se queden fuera, que tienen más derecho que los de cinco, imaginen los de veinte, y los que llevan dos o ninguno, que es una injusticia. Qué pasa también con aquellas comunidades que exigen la lengua cooficial, con respecto a los que no la tienen, y en relación con el resto que no la exigen . Y así un largo etcétera.

La estadísticas no mienten, entre el 80% y el 85% de los aprobados en las oposiciones docentes son interinos con experiencia, es decir, ¿por qué no un plan de estabilización obligando a las comunidades a convertir esa multitud de plazas funcionales y medias jornadas en plantilla orgánica junto con la obligación de sacarlas en la oferta de empleo público? Causas, análisis y soluciones “estables” eso es lo que nuestro sistema educativo necesita.