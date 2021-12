Las pequeñas vidas tal vez no sean las nuestras, no; están más lejos, más profundo, más cerca de la lágrima que nuestro discurrir de tienda en tienda. Son pequeñas vidas metidas en cajones de una mesa de redacción o almacenadas en el objetivo de la cámara fotográfica de un corresponsal de guerra.

Pequeñas vidas que no… no son la nuestras. Están más lejos, en las esquinas del tedio y la indiferencia.

Son esos otros bosques humanos que se queman de tanto olvido y están tan lejos como uno quiera distanciarse de ellos. Las pequeñas vidas son aquellas que empujamos con el simple y sencillo acto de mirar hacia otro lado. Las pequeñas vidas se constituyen en la distancia porque duelen demasiado, salpican nuestras blusas de marca y apestan a pestilencia, así que lo fácil es bajar la persiana de nuestras pestañas y escanear el código de cualquier bar.

Pequeñas vidas que no… no son las nuestras, porque están más allá del borde del vaso de nuestra cerveza y traspasan la piel de nuestra bonita camiseta.

Abrazos, desesperación, virus, metralla, desencanto, todo esto cabe en la WorldPressPhoto, la exposición de fotoperiodismo más prestigiosa del mundo. Todo un despliegue del trabajo realizado por kamikazes fotoperiodistas a lo largo de este 2021 con todo el horror acumulado de guerras olvidadas, volcanes, pandemias, desertización o maltrato animal. Un compendio de vidas pequeñas y desiertos que, de no ser por la valentía de un reportero, ni siquiera hubieran existido.

Fotografiar la belleza no tiene mérito; por sí sola se deja querer, atrae, seduce, es golosa y glamurosa. La belleza no vive tan lejos, es más, no la empujamos fuera de nuestra casa sino que intentamos atraparla todo el tiempo. La belleza es amable, enamora a la cámara y huele a fiesta de rosas.

"Al fin comprendo por qué preferimos la belleza, vivir anestesiados. Sencillamente porque somos cobardes"

La belleza posee el encanto que no tienen las guerras ni los corazones solitarios. No martillea el cerebro con la incomodidad de la mala conciencia. En la belleza no hay trincheras que fotografiar, ni cuerpos reventados; tampoco tiene la belleza ese gusanillo del rencor que pudre a los hombres por dentro. Cualquiera de nosotros tiene a mano las ganas de belleza, es esa mariposa que revolotea alrededor de la flor de nuestro móvil. Podemos pasar horas mirando esa belleza y sus mil filtros atenuadores.

Pero el fotoperiodismo no viene a hablar de la belleza. Viene a despertarnos con un severo manotazo de fealdad como necesaria asimetría del mundo. Algo parecido nos viene a decir Juan Ramón en un escueto verso: el ganso es un cisne sin agua. Justo esto es lo que ha querido atrapar en su cámara el fotógrafo al mostrarnos a una mujer armenia que llora en su ventana desconchada, sucia, vestida con una bata que habrá tenido mil vidas, la habrán usado mil veces otros mil cuerpos; esta mujer desvencijada, quemada por el fuego de la guerra llora sin más consuelo que el de dos gatitos que la miran queriendo comprender.

Miro la fotografía, observo a los otros muertos, a las mujeres que se intuyen bajo el burka, a las que compran el semen de sus maridos encarcelados, a los niños que envían a campamentos de verano para que aprendan a ser buenos milicianos… Bah, nada, pequeñas vidas… luego salgo a la calle, me tropiezo ¡con tanta belleza! Y me siento como esos dos gatitos, queriendo comprender.

Y sí, al fin comprendo por qué preferimos la belleza, vivir anestesiados. Sencillamente porque somos cobardes. Conocer el alcance de un grito que aúlla tras la cámara desgasta el corazón, y no es que se rompa esa manzanita roja o deje de latir, es que se nos rompen los esquemas y lo que salta por el aire son los planes de comprar un teléfono todopoderoso, uno que haga fotos megaway donde almacenar toda la belleza.

Pero… ¿Y si fuera un móvil capaz de retener la velocidad de la miseria y aguantar todaesa crudeza? .

* Periodista