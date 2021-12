En este país, cuando queremos reforzar una cualidad concreta de algo reiteramos y enfatizamos el calificativo. Así decimos expresiones como «este hombre es rico, rico», «este chico es bueno, bueno» o «esta mujer es simpática, simpática». Por eso, ahora que ha dicho el presidente Fernández Vara que no ha hecho una remodelación de gobierno sino «un ajuste fino», me sale decirle que tal ajuste no ha sido «fino», sino más bien «fino, fino». Y no tanto por lo que supone de cambio mínimo en su Ejecutivo, sino por lo que lleva implícito detrás.

A nadie se le escapa que la política en los partidos es como el arte de la guerra y que, por tanto, si uno decide jugar la partida hay que hacerlo muy bien porque corre serio riesgo de salir malherido. No estoy diciendo que Vara haya matado a nadie, válgame Dios, pero que ha influido la pugna abierta en el PSOE de Badajoz a la hora de hacer los ajustes finos de que habla no me cabe la menor duda. Ni a mí ni a nadie. Isabel Gil Rosiña, consejera de Igualdad y Portavoz, política de raza desde muy joven, decidió unir su destino al de Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida, y aspirar a desbancar a quien ostentaba y ostenta el liderazgo del partido a nivel provincial, Rafael Lemus, a su vez hombre fuerte de Vara en la provincia de Badajoz. Osuna, que encabezaba la candidatura, y Rosiña que iba detrás -y así se anunció desde el principio-, estaban en su derecho de aspirar a hacer las cosas mejor y plantar batalla abriendo un proceso de primarias. Pero como ya han dicho muchos en el partido y empezó advirtiendo Alfonso Guerra: «las primarias las carga el diablo». El proceso no es insustancial sino todo lo contrario: si uno gana la votación frente al aparato se lo lleva todo, pero si la pierde puede que también lo pierda todo. Y claro, la perdieron.

Vara y los dirigentes del PSOE no recibieron bien la candidatura de Osuna y Rosiña, entendieron incluso que era una afrenta a la confianza y la unidad de la que hacía gala el partido, ahora que goza de mayoría absoluta y tocan paseos triunfales de quienes están al frente de la organización. Lo que procedía era el castigo o, al menos, un gesto que enfriara las ansias de revancha de algunos.

Vara ha sido como él dice ‘fino’, pero el término en este caso hace referencia a ‘sutil’ o ‘sibilino’. El presidente extremeño no ha cesado a Rosiña como algunos esperaban, simplemente le ha quitado competencias, la portavocía y las relaciones con la Asamblea. La ha dejado con la mitad de su cartera, es decir, con Igualdad y Cooperación. El argumento es aceptable: se hace para que pueda centrarse en las políticas de igualdad y, a la vez, gestionar como el resto de consejeros los fondos Next Generation que van a llegar en los próximos meses. Pero la retira como cara visible del Ejecutivo y le asigna un papel más discreto dándole la portavocía a una nueva incorporación, la de Juan Antonio González, hasta hace dos meses portavoz del partido y, por tanto, parte del aparato del secretario general provincial y también regional.

¿Tiene que ver el cambio con el proceso de primarias del PSOE de Badajoz?, se le preguntó a Vara directamente en la rueda de prensa cuando anunció el cambio este jueves. «Si le digo que no, no se lo va a creer, así que...», fue su respuesta. Es obvio que tiene que ver, pero se trata de no armar demasiado ruido en medio del escenario. Los trapos sucios se lavan en casa, en resumidas cuentas. El caso es que podría haber sido más duro como algunos reclamaban en el partido o también más laxo haciendo un ejercicio magnánimo de ‘dejarlo estar’. Al final no ha optado ni por una cosa ni por la otra, ha decidido dejarlo en la mitad y contentar a todo el mundo. Al fin y al cabo resta año y medio de legislatura y las elecciones no dejan de estar a la vuelta de la esquina. El tiempo lo cura todo, hasta las primarias.