A los antivacunas les resulta sospechoso que estén muriendo los no vacunados. Nada más razonable, sin embargo, ya que el virus mata y la vacuna lo evita. Sospechoso sería lo contrario: que murieran los vacunados. Pero su sospecha es que están muriendo por afirmar que la vacunación es una conspiración y negar la existencia del virus. Es decir: no están muriendo por no estar vacunados, sino por no vacunarse. Vamos, que están eliminándolos. Tal es la nueva conspiración. La cual les da la razón con respecto a la mentira de la pandemia, claro: ellos la han desenmascarado y, precisamente por eso, para evitar el escándalo, están siendo eliminados.

Evidentemente, no todos los no vacunados son antivacunas (y viceversa: hay muchos antivacunas con la pauta completa), gracias a gobiernos y farmacéuticas, que se la cogen con papel moneda. Y, evidente también, antivacunas solo pueden ser los que disponen de ellas y pueden elegir, al igual que, por ejemplo, vegetarianos solo pueden ser los que disponen de carne y eligen no comerla. Privilegios. En los países donde los no vacunados lo son forzosamente, no solo no hay antivacunas sino que sus muertos no sirven para alimentar la teoría de la eliminación por no vacunarse. Inútiles. Ni siquiera como carne de complot. Claro que, a cambio, no son convocados a referéndum para decidir sobre el pasaporte covid en restaurantes, como en Suiza. Ni deben debatir qué hacer con la vacunación, si obligatoria o no, como ha propuesto la presidenta de la Comisión Europea. No hay bien que por mal no venga.

Si el privilegio de los antivacunas es vivir en países con vacunación, ese privilegio puede corregirse, sea mediante el pasaporte covid o con la obligatoriedad de la vacunación. Incluso mediante su confinamiento, como en Alemania. Y sin viol(ent)ar derechos y libertades. Basta con que cualquiera pueda llevar sus derechos y libertades no hasta donde empiezan los del otro, sino hasta sus consecuencias. De hecho, es el primer precepto del ejercicio de la libertad: asumir las consecuencias, sea la silla de ruedas por practicar balconing (o escalar el Everest, que es más sobrio) o la infección por Covid tras rechazar la vacuna. En este ultimo caso, por cierto, la pregunta es si la Seguridad Social debe hacerse cargo de su tratamiento si la infección es posterior a (o sea, consecuencia de) negarse a la vacuna.

Pero, inmunes al sentido común, los antivacunas jamás entenderían que la vacuna obligatoria no es una inyección letal. Y, convencidos de que están siendo eliminados, a ver cómo se les explica que el confinamiento no es un campo de exterminio.

*Funcionario