Si no han visto la película que da título al artículo de hoy (Passport to Pimlico; Henry Cornelius, 1949), deberían. Es una divertida comedia producida por la Ealing británica que cuenta cómo, tras la travesura de unos niños en unas obras abiertas bajo el barrio londinense de Pimlico, una explosión descubre un tesoro. Entre los bienes, algunos documentos aluden al origen borgoñés del barrio, y los vecinos deciden independizarse de Londres.

Además de ridiculizar los nacionalismos, la película contiene numerosos elementos de interés político con alcance actual. Uno de ellos es la idea de la representación como sustitución de la realidad, es decir, cómo las instituciones generan marcos formales que no se sostienen sobre razonamientos lógicos sino que aspiran a construir realidades simbólicas que manipulan el imaginario de la ciudadanía.

Me resultó inevitable acordarme del ahora famoso ‘pasaporte covid’ en la escena en que un policía británico pide la documentación en un bar de Pimlico, los clientes la hacen pedazos en su cara y continúan con la juerga: un papel es solo un papel, una convención que no significa nada más que lo que las dos partes quieren que signifique.

Me imaginé al simpático señor Arthur Pemberton, protagonista del filme, contagiado de covid sin saberlo, a pesar de estar vacunado, entrando alegremente con su salvoconducto sanitario a un bar de Pimlico; asentándose en la barra, pidiendo una cerveza y hablando en voz alta con el falso duque de Borgoña, que está vacunado pero sano; bebiendo y comiendo, ambos sin mascarilla, escupiendo leves restos de saliva mientras hablan en un lugar cerrado, durante un par de horas. La ciencia diría que cuando salieran de allí el heredero del ducado de Borgoña también estaría muy probablemente contagiado, por mucho que llevara un papelito en su bolsillo a modo de salvoconducto. Quizá llegaría a casa de su madre, vacunada hace un año y ya con la inmunidad baja, la contagiaría y, quién sabe, podría morir.

Entonces pensé que todos los habitantes de Pimlico se podrían enterar de la muerte por covid de la madre del falso duque de Borgoña, tras una tarde de juerga de su hijo en un bar repleto de orgullosos y confiados dueños de ‘pasaporte covid’. Y que, convencidos de su falsa seguridad, romperían los pasaportes. Ahora ya sabrían que el salvoconducto sanitario no ofrece garantía de nada.

Las instituciones se han cuidado mucho de dar publicidad a la información más valiosa sobre las vacunas: hay un 5%-10% de la población donde no funcionan, cuando funcionan su inmunidad no es eterna y no se sabe cuánto dura, el hecho de estar vacunado no impide contagiarse ni contagiar, ni tampoco enfermar o morir. De hecho, cuando nos cuentan los datos sobre los ingresados en UCI, nos dicen que el 60% no están vacunados, pero no que el 40% sí lo están.

Pero el ‘pasaporte covid’ no es un mero papel sin más significado real solo porque sea una falsa seguridad sobre otra falsa seguridad. También ocurre que es muy fácil de falsificar. También ocurre que validarlo requiere tiempo (el cotejo del documento con el DNI del titular) que, multiplicado por todos los clientes que entran a un local, hace inviable su control riguroso. También ocurre que, según datos del propio Ministerio de Sanidad, los contagios por ocio social son menores que los de los centros educativos o los domicilios particulares.

Pero entonces, ¿qué es el ‘pasaporte covid’ sino una representación? ¿Sino un salvoconducto simbólico que significa: «tiene usted premio por ser obediente, puede seguir divirtiéndose, consuma usted»? Eso es, y no otra cosa. Cuando al final de la película los habitantes de Pimlico deciden volver a integrarse en Inglaterra, de repente, una fuerte lluvia arrecia sobre la celebración. Como si ser londinense, siguiendo el tópico, fuera poco más o menos que vivir en medio de la niebla y la lluvia, como si finalmente las ideas sobre lo que somos acabaran construyendo lo que somos de verdad.

Si ustedes quieren autoconvencerse de que por llevar un ‘pasaporte covid’ pueden entrar a un local lleno sin temor a contagiarse y pasar una noche como las de antes, hagan caso a las instituciones y diviértanse. Si lo que desean es salvaguardar su salud y la de los suyos, no se les ocurra hacer la misma vida que antes.

*Licenciado en CC de la información