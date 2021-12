O más bien lo que necesitamos los que sabemos, tomados por locos, y obviados por desgracia, por aquellos que se dedican a la política o a justificarse tras ella, que sin remordimiento despilfarrarán con publicidad y alevosía, una inversión millonaria en educación, de fondos europeos, que si siendo en su mayoría no vital para nuestro alumnado, familias y profesorado, se torna esencial para disimular el gasto, o desviarlo según convenga, sin la denuncia institucional y necesaria de hacer frente con esa cantidad ingente de millones, donde realmente es necesaria y de casi obligada implementación en nuestras aulas.

Ustedes disculpen, pero no es de recibo. Vamos a tener que gastar obligatoriamente e independientemente de las necesidades educativas de cada comunidad autónoma, con competencias curriculares, educativas y de gasto propio, que no se olvide, en personal docente, en currículos virtuales, plataformas, aulas de futuro, conectividades y un largo etcétera. Pues muy bien. Una cantidad ínfima comparada a la que se dedica a la atención al alumnado. Así nos va y nos va a ir.

"España, con ocho leyes educativas en el último siglo, sigue siendo la escuela del siglo pasado"

Comprendo que en nuestros países de la UE, eso de la disminución de ratios, algunos con quince alumnos por aula, dos o tres docentes que interactúan con el grupo clase cada jornada escolar, autonomía pedagógica y organizativa plena por centro escolar está instaurado y asumido, Alemania y sus Lander, Finlandia, ahora la de moda Eslovaquia, y un largo etcétera, pero España, con ocho leyes educativas en el último siglo, sigue siendo la escuela del siglo pasado, a excepción de quién gobierne, que tirará según lustro, para uno u otro lado, pero sin cambiar ni mejorar nada. Así nos va y nos va a ir.

Seguimos con un orientador por cada quinientos alumnos. Con coordinadores TIC que con voluntad eso sí, pero ni sin hardware ni software, sin administrativos que nos descarguen de la excesiva burocracia, algunos sin conserjes que simplemente abran o cierren puertas, con un sistema bilingüe que de bilingüe sólo tiene el nombre, pero eso sí, aprovechados para recortar y amortizar plazas, donde un equipo directivo, además de serlo, y asumir sus funciones, debe desempañar en dualidad o trinidad como el misterio, ser uno y trino, donde los docentes tenemos que enseñar materias que no son propias, incluso doble tutorías, donde asumimos socialmente y efectivamente funciones que tampoco lo son, más allá de nuestras obligaciones donde se nos exigió y así lo hicimos, asumirlas durante la pandemia.

Pero antes de despilfarrar en imaginaciones surrealistas, gasten en soluciones, que no estamos locos, sabemos lo que necesitamos, pero porque lo sabemos, como diría Ketama, y es la sectorial Educación Estatal liderada por el Ministerio la que debiera exigir un gasto necesario y adaptado a las necesidades de cada país, comunidad, provincia, alumnado, familias y docentes. Llámenme loco, tampoco es que me importe mucho, pero quiero lo que sé, no para mí, para todos. Y esta lucha no sólo debiera ser mía, debiera ser la de todas las familias y alumnos que prefieran que el árbol crezca antes de adornarlo.