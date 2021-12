Tal día como hoy, de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los años lo recordamos, y ahí se queda, una efeméride más en el calendario. Treinta artículos que, de respetarse, convertirían este en un mundo casi perfecto. Quizá sea el documento más vilipendiado, de norte a sur y de este a oeste, del planeta. Un ultraje constante a cada artículo que recoge. Ni libertades individuales ni de los pueblos. Ni igualdad entre sexos, ni entre etnias, ni trabajo universal, ni respeto a la vida, ni libre circulación. Más vale no seguir.

La propia Organización de Naciones Unidas no da ejemplo. Mastodóntica, con miles de empleados, sueldos astronómicos y con más de un asunto, diremos que «feo» siento eufemística, en su historial. Más de 30 estructuras entre Programas, Fondos, Agencias y Otras entidades. Con paradojas tan «curiosas» como que la sede de la Organización Internacional del Trabajo está en Suiza. Como muestra de su futilidad, baste este botón.

Y si el pasado y el presente de Naciones Unidas es gris —ese punto equidistante de la ausencia absoluta de luminosidad y de la pureza del blanco— el futuro pinta en negro. Pero no solo la Organización como tal, sino los Derechos Humanos en sí. Y no podemos culpar únicamente a la ONU por su dejadez. Muchos gobiernos y sus violaciones constantes de la Carta, artículo por artículo; la indiferencia, cuando no la complicidad, del resto. Y los capitales, las grandes empresas, acotando bienes, territorios y personas como si de reservas propias se tratara.

Están de moda las distopías. Y me refiero a esas series de televisión que, basadas en obras literarias, están siendo consumidas en masa a través de las plataformas de streaming. Desde Orwell y su 1984 que, curiosamente, vio la luz casi a la par que la Declaración Universal de Derechos Humanos, describiendo una sociedad bastante similar a la que vivimos ahora; hasta El cuento de la criada, que nos «anuncia» el futuro de las mujeres, valoradas por sus ovarios y la posibilidad de procrear, ¿acaso no está describiendo el presente de muchas mujeres?

La distopía por escribir (hasta donde yo sé) y, por tanto, de llevar a las pantallas es la que nos cuenta la realidad de una generación de personas, jóvenes, a las que han arrebatado la posibilidad de acariciar a otras personas. Y no lo leamos, únicamente, en clave pandémica. No. Si analizamos de forma somera —para no herirnos en demasía— el presente de los chicos y las chicas que están en la franja de los 14 a 25 años (por acotar) de nuestro país y de nuestro entorno cercano, no es difícil presagiar un futuro oscuro. No está traído por traer, no. No es cuestión nimia.

Esa indolencia –como poco– de Naciones Unidas. La ignominia de los países, la avaricia de los mercados y sus mercaderes, están estrangulando todas las vías de escape, los sueños y anhelos de millones de personas. Nos están avisando de que el Estado del Bienestar no tiene recorrido: habrá que trabajar casi hasta dar «con los pies en la sepultura», para cobrar la jubilación que permita comprar el ataúd y poco más. La vivienda que habitarán será considerada como tal si mide 25 metros cuadrados, el trabajo no te garantizará ni la supervivencia (de hecho, eso está pasando ya). Las relaciones entre personas tendrán poco de ternura y caricia y mucho de violencia y ejercicio de poder. La desigualdad será constatable en todas las esferas sociales. El planeta se agota. La naturaleza se rebela. Las pandemias nos asolan. Pero el futuro es vuestro, decimos. Ahí lo tenéis.

* Presidenta de Adhex (Asociación de Derechos Humanos de Extremadura)