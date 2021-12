Un problema de la «invasión ideológica» que vivimos es que cualquier planteamiento, por técnico que pudiera parecer, se ve arrastrado por ese matiz. Que no es ligero, además. Por supuesto, cualquier partido puede sacar adelante su acción política conforme a sus postulados (incluso mejor, de acuerdo a su programa, que diría el insigne cordobés). Pero ni de lejos eso faculta para obviar un análisis de las circunstancias. De la realidad sobre la cual van a desplegar sus efectos las medidas. La verdad es como la poesía, a todo el mundo le gusta, pero realmente se lee por poca gente.

Nuestro gobierno, a través de su brazo armado fiscal, ve margen para (más) subidas de impuestos. Hay argumentos con datos en la mano: la presión fiscal en España se sitúa en el 35%, mientras que la media de nuestro entorno -la Unión Europea- llega al 40%. También mostramos un IVA situado en el rango inferior dentro de Europa o un impuesto de sociedades cuyo tipo efectivo es del 8,3%, también por debajo de la media europea. Con estos números, defender una mayor presión fiscal podría casi a sonar a justicia social. ¿Cierto?

Por supuesto que no. Cuesta aún explicar que en economía la interconexión entre factores es muy elevada, y el coste fiscal es uno de los más relevantes. Mirar más de un dato para adoptar medidas que tienen un impacto inmediato en las cuentas de empresas y particulares debía ser método obligatorio.

España mantiene una presión fiscal ajustada sobre el PIB. Sin embargo, el esfuerzo fiscal de los españoles es de los más altos en la UE (por cierto, el más alto en España lo mantiene Extremadura). La relación del coste fiscal con la renta per cápita demuestra que en España se dedican más recursos privados al pago tributario que en el resto de Europa. Nos «esforzamos» más, dejando menor renta disponible en nuestros bolsillos. Teniendo menor presión fiscal este argumento podría parecer contraintuitivo: ¿por qué requiere más esfuerzos si hay menor presión fiscal? Porque el sistema fiscal español es incapaz de recaudar más cuando se produce una subida de impuestos.

Veamos los dos ejemplos que hablábamos antes. España se mantiene aún en niveles de riqueza (PIB) inferioresa la irrupción de la pandemia. En concreto, 80 mil millones, que provienen de las exportaciones y de la caída del consumo privado. Lo primero, teniendo en cuenta el peso de nuestro sector turístico, era esperable. En el caso del consumo, no tanto: si la gente no puede gastar en cenas y viajes, suele destinarlo a otro tipo de gastos (reformas, inmobiliario) y sólo un marginal se destina al ahorro. ¿Por qué no se recupera entonces el consumo privado? Lo cierto es que esta coyuntura no permitiría una nueva subida del IVA, retraería aún más el consumo. Menor recaudación.

España tiene un tipo efectivo (resumiendo: el porcentaje que se aplica realmente) realmente bajo en Sociedades. Si analizamos grupos de empresas o empresas de alta facturación es aún más menor. Sin embargo, el tipo legal del impuesto corporativo es del 25%, un nivel elevado en relación en los países de nuestro entorno. ¿Por qué se da ese tipo efectivo; es decir, por qué cuesta hacer crecer la recaudación? Principalmente, porque somos un país de pymes y microempresas a las que les cuesta siquiera obtener un beneficio o mantener una estabilidad presupuestaria. Pero también porque las cotizaciones sociales van al alza, reduciendo el margen operativo, sin que se produzca un aumento de la productividad. Se puede ordeñar más a la vaca, pero la leche será la misma.

El gran éxito de Aznar y el PP en 2000 no fue una cuestión ideológica, sino práctica. El adalid de aquella (después dilapidada) mayoría absoluta fue la creación de empleo. Privado, para mayor concreción

Ahora mismo, España encabeza la estadística de desempleo en nuestro entorno (superior al 14%) mientras Alemania o Italia han recuperado el previo a la pandemia. Aún es más grave: los ERTE y la contratación por parte de las administraciones públicas (ha crecido en más de 220 mil de octubre de 2019 a hoy) tratan de ocultar un panorama sombrío de la economía española. La muleta de cualquier crecimiento económico debe ser el empleo. Sin las condiciones adecuadas para la creación de empleo, ni los particulares confiarán en su futuro económico ni las empresas se atreverán a invertir y contratar. Y tiene lógica.

*Abogado, experto en finanzas