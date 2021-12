Nos explicaban a los docentes extremeños, hace ya unos años, en los cursos a los que asistíamos para estudiar, minuciosamente, la excelencia educativa que alcanzaban los alumnos y profesores en el frío país de Finlandia que, entre otras cosas, había una gran diferencia en el número de bares y bibliotecas que se abrían en ambos países.

Si en Finlandia, por cada bar que se abría, se ponían en marcha unas veinte bibliotecas, en España, por cada biblioteca que se inauguraba, se habilitaban, al menos, unos ciento cincuenta bares. Conque si en Finlandia, a una cerveza bebida, le correspondían veinte libros leídos, aquí en nuestra España querida, a un libro leído, le salían unos cientos cincuenta entre vinos y cañas, con su pincho incluido.

Posiblemente exagerarían un poco aquellos expertos para evidenciar el hecho de que a los colegas finlandeses les gustase más leer que beber. Porque, aunque sea un hecho objetivo y probado que, en España, y no hay que hacer ningún estudio exhaustivo para comprobarlo, haya más bares que en Finlandia, no es menos cierto que la tonalidad rojiza que muestran sus rostros en mejillas y nariz, quizás no se deba sólo al intenso y puñetero frío finlandés, sino a lingotazos espirituosos generosamente escanciados y degustados en sus gargantas, eso sí, siempre de puertas para adentro.

Pero, abandonando la idea de competición de quién bebe más, si uno u otro, bien es verdad que, posiblemente debido al clima maravilloso que tenemos el privilegio de poder disfrutar aquí en España, se nos invita a parar poco en casa y a lanzarnos calle arriba o abajo, buscando esos maravillosos lugares tan acogedores que siempre nos esperan con los brazos en alto para tirar la caña más fresca, cubierta sólo con la justa medida de espuma, que enseguida nos apremiamos a limpiar del bigote con nuestro labio inferior.

"Exigir el pasaporte Covid, como condición para poder entrar en los bares, y el negacionismo se ha disipado"

Y es que los bares, en España, no son sólo sitios donde ahogar nuestras penas, que también, sino que son además lugares especiales donde encontrar amigos y compartir noticias que se celebran, si son buenas, o se ahogan y se minimizan, sin son malas. En el bar no se sufre la soledad porque, si no acudes acompañado para compartir la fiesta, siempre hay alguien tras la barra que te escucha y se hace eco de esos mensajes tuyos que, en algún momento triste, no encuentran receptor.

El poder que ejercen los bares entre nosotros es evidente, aunque no lo sea tanto entre los que habitan en la fría Finlandia. Y una prueba de ello lo hemos visto en estos últimos días en que ha crecido el número de personas que han acudido masivamente a la llamada de vacunación contra la Covid19. Había, entre los que de repente han acudido a vacunarse, profundos y convencidos negacionistas, personas que no atendían a la llamada de la solidaridad para acceder a ser vacunados, a pesar de estar todos inmersos en una gran pandemia con un único antecedente, ya centenario.

Ha sido el simple hecho de exigir el pasaporte Covid,como condición sine qua non para poder entrar en los bares, y el negacionismo se ha disipado como la blanca espuma, en un tírame acá otra caña. Los voluntarios en las colas de los vacunódromos se han triplicado en horas. Podrán seguir siendo negacionistas si les exigen el pasaporte para entrar en las bibliotecas, pero abstenerse de entrar en el bar, eso es harina de otro costal, y más negra. Y es que nuestros políticos debieran, de vez en cuando, mirar más por nuestros bares.

*Ex director del IES Ágora de Cáceres