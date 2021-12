Hay quien ha nacido para presidente. De lo que sea. Lo más socorrido es ser presidente del portal o de la escalera. De ahí a lo que se vaya terciando. Presidente de lo que sea porque presidente lo parió su madre. Porque entre ser presidente y no serlo hay un abismo (y más de una neurona descolocada).

Siendo yo niño ser presidente era ser Don Santiago Bernabéu. Por antonomasia. Habría otros, sin duda. Presidentes hay muchos en todo lugar y todo tiempo, pero Don Santiago lo era por delante de todos los de su especie. Gordo y con puro. Solo le faltaba la chistera con que en las viñetas se crucifica a los plutócratas. Porque lo de presidir tiene algo de triunfante y loor de cohortes de menguados seres hormigas. Quizá por eso siempre hay alguien que se ofrece. Que pasaba por allí. Porque, llegada la ocasión, el presidente en ciernes siempre asoma las orejas.

Y no debe ser malo. Ser presidente, digo. Los conozco a puñados y, en general tengo por todos ellos la mejor opinión. Bueno, no quiero mentirles, por todos no. Ni siquiera por casi todos. Porque de los que cobran por serlo (sector harto competitivo que atrae a todo tipo de moluscos) tengo, en general, la mala digestión que causan los trepas. Aunque no usen chistera. De los otros sí. De los que presiden por mérito y vanidad, mayor o menor, mejor o peor entendida, tengo, también en general, magnífico recuerdo. Aunque usen chistera. Es más, algunas de las personas más sabias y más repletas de buen sentido que he conocido son, o han sido, presidentes de algo. A muchos les admiro sinceramente. Presidentes por aclamación cual íberos caudillos. Sí…, pero con alguna neurona descolocada, no lo duden. Se lo digo yo que he sido presidente y conozco los síntomas.

Ahora bien, nada más triste que un presidente, sea de pago o de gañote, aferrado al cargo. A los presidentes lapa, con el tiempo, se les pudren las entendederas. Respiran mal cual besugos fuera del mar y balbucean incongruencias cual tarados. Y lo que es peor, dan pena. Dan pena porque, pasado su tiempo, se resisten a retirarse como si lo suyo fuera vitalicio. De cuantos presidentes conozco, grandes son los hombres rectos y sabios que han dado lustre al cargo, pero grandes entre los grandes solo los que han sabido recoger velas antes de que llegara la tempestad (la interior y la otra).

Sí, porque llega siempre el día en que echas cuentas. Y no siempre te salen. En que te preguntas si has cumplido. Si has fallado. Si del saco de las ilusiones con que llegaste queda algo. Si te quedan trucos en la chistera. Si aguantas solo porque necesitas el aplauso de la cohorte de las hormigas. Las menos. Porque ya sabes que las más, a la cara o a la espalda, no te quieren. Y te lo dicen y haces como que no les oyes, como no oyen la campana los boxeadores groguis. Y se te pone cara de presidente lapa. Y respiras mal cual besugo fuera del mar y balbuceas incongruencias cual tarado. Y, aunque te echen, vuelves porque has perdido la inocencia. Ya no eres bueno, ya solo te conformas con tratar de parecerlo. Se lo digo yo que he sido presidente de casi todo lo que se me ha puesto a tiro.

Así que cuando veo al presidente lapa siento pena. Era un buen tipo y quizá hasta tuviera virtudes sobradas para ocupar la presidencia. Pero no ha sabido irse. Le está faltando cintura. Y traga de más. A dos carrillos. Y la Historia se le quedó en historieta y la página que le tiene reservada en página sombría y par. Claro que en teatro lo más difícil es saber hacer mutis por el foro. Por eso no hablo del presidente. Me da cierta pena.

*Abogado