Este próximo martes 14 de diciembre, a las 19.30 h y en la Puerta de Tannhäuser (la de Plasencia, la de siempre, no la reciente sucursal cacereña), Álex Chico presentará, acompañado nada menos que de Gonzalo Hidalgo Bayal, su última novela, Los nombres impares, publicada por la barcelonesa editorial Candaya.

Cuando escribió su primera novela, Un hombre espera (2015), Álex Chico (Plasencia, 1980) tenía ya cuatro poemarios en su haber, lo cual, todo sea dicho, siempre viene bien. Recordaba hace poco el escritor Marcos Eymar que algunas de las novelas más importantes de este nuevo milenio, como 2666, de Roberto Bolaño o Solenoide, de Mircea Cartarescu, fueron escritas por autores que comenzaron como poetas. Aquella novelita del 2015 trataba de “la busca de José Antonio Gabriel y Galán”, escritor placentino sobre el que Chico, en un principio, pensaba escribir su tesis doctoral. Al truncarse ese proyecto, la universidad perdió uno de esos trabajos filológicos que casi nadie lee, y la literatura ganó el comienzo de un estilo propio, el de la búsqueda tras las huellas de una ausencia, ya fueran las de Walter Benjamin en Portbou, en Un final para Benjamin Walter, o las del abuelo emigrante del autor, en Los cuerpos partidos.

En esta ocasión, la novela parte del encuentro imaginado en Barcelona con el mexicano Darío Galicia (1953-2019) uno de los poetas más enigmáticos de esas vanguardias aztecas de los años setenta, que tanto juego literario han dado, desde Los detectives salvajes, de Bolaño, a Anatomía de la memoria, de Eduardo Ruiz Sosa, novelas con las que dialoga la narración de Chico (el segundo de estos hasta aparece como personaje). Galicia, poeta homosexual en una época en la cual ello no facilitaba ser publicado, sino todo lo contrario, sufrió una operación quirúrgica por un supuesto aneurisma cerebral que le dejó graves secuelas, a partir de lo cual su vida se mezcla con la leyenda, aunque se sabe que vivió en una situación de práctica indigencia.

Galicia fue como un Leopoldo María Panero mexicano, en condiciones mucho más duras pero con una imprescriptible vocación de hacer de la poesía el centro de su vida, y no un mero medio o mecanismo para otra causa, personal o social. En un poema citado por Chico, Galicia afirma que “no me interesa ser un hombre fragmentario / ni eructar Marx Marx cada media hora / no quiero ganar un concurso / ni tampoco becas / ni ser un poeta profesor / solo quiero / caer desnudo en el fondo de un poema”.

La búsqueda de Chico, a la que asistimos con todas sus dudas, bloqueos, o hasta críticas (en las discusiones con su amigo y cómplice Tomás Acosta), parten, en buena parte, de un móvil que quizás vaya perdiéndose: la fascinación por la vida del escritor o el artista, una vida que se mueve por una aspiración más allá del ganársela y las obligaciones, de los horarios obligatorios. “Otra más alta vida”, como titulara Antonio Gamoneda padre, su único libro publicado, hace más de un siglo. Quién sabe si esta fascinación será entendida por los más jóvenes. El otro día me contaba un joven escritor, en plena euforia por haber publicado su primer libro con una editorial grande, que había dejado de escribir reseñas porque “las pagan muy mal”. Que haya otra cosa que la fama o el dinero, que haya intereses no interesados, lo entiende cada vez menos gente en un mundo donde los influencers que seexhibencontinuamente hacen que los poetas ignorados como Galicia o tantos otros parezcan, o parezcamos, unos perdedores. Pero como dice Chico, “cualquier vida merece ser rescatada. Aunque nos parezca banal o insignificante, debe tener la oportunidad de volver a nosotros, camuflada a través del recuerdo y el lenguaje”. Y a través de ellas, de paso, entender mejor nuestra propia vida.

*Escritor