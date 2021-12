Cuando se vacunó a las niñas de 14 años del Virus del Papiloma Humano en los institutos por primera vez no hubo polémica. Con esa edad, ya se tiene cierta madurez y aceptación de las vacunas. El SES ha decidido repetir la experiencia con la vacuna del covid, pero la diferencia es que, no se trata solo de vacunar a niñas y niños de una edad, sino de siete años diferentes -aunque los dividan en dos grupos- es decir, a la mayoría del alumnado de un colegio. La logística será diferente.

Pero además, en los cursos inferiores, hablamos de niños muy pequeños, que ya habitualmente temen el momento del pinchazo cuando van con sus padres al pediatra. Es más, hay padres que no les avisan de que les toca vacuna hasta el mismo momento, para no disgustarles o evitar llantos y berrinches innecesarios. Pero ahora, los padres no podrán acudir con los niños, que además, deberán permanecer los primeros 20 o 30 minutos bajo supervisión sanitaria y solo después podrán marcharse a sus casas. Aquello puede ser un drama.

De nuevo, se vuelve a cargar al profesorado con un papel que no le corresponde, el de consoladores del llanto de los niños o el de psicólogos intentando tranquilizarles antes del pinchazo. De hecho, nada más recibir el documento de consentimiento, ya han surgido las primeras dudas -remitidas a los equipos directivos o tutores- sobre qué hacer en casos determinadas.

En las poblaciones con pocos niños o los lugares donde todavía funcionan vacunódromos, no se entiende que no se realicen convocatorias masivas como las hechas para los mayores de 12 años, que fueron con sus padres, se vacunaron, esperaron y para casa. Se ha vacunado por las tardes y podría hacerse ahora.

En los centros de salud, parece más complicado porque sería difícil de compaginar con la atención diaria, revisiones y urgencias.

Como en todo, hay padres que están de acuerdo con la vacunación en los colegios y otros que no. Quizás habría que haber consultado primero, no solo a los equipos de salud sino también a las asociaciones de madres y padres para conocer la opinión mayoritaria o, en todo caso, explicar la medida antes de anunciarla. Como sucede en ocasiones, se obvia de un tema tan importante a una parte de la población. Hacer partícipes a los afectados antes de imponer siempre es mejor estrategia.

*Periodista