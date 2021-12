Todo comenzó en 2005, cuando al ex presidente Zapatero se le ocurrió lo que en aquel momento podía parecer una buena idea: impulsar un grupo mediático a la izquierda de Prisa, el entonces todopoderoso «trasatlántico» de Jesús de Polanco (1929-2007). Así nacieron La Sexta (25/11/2005) y Público (26/09/2007). En el centro, nuestro protagonista, bautizado en la Barcelona de 1950 como Jaime Robles Lobo.

Podría parecer raro, porque Robles fue detenido en julio de 1983 por colaboración con banda armada, concretamente con el comando Barcelona de ETA, por prestar ayuda domiciliaria al miembro de la VIII Asamblea de ETA político-militar, y secuestrador del empresario Saturnino Orbegozo, Iñaki Ibero Otegui. Por entonces Robles Lobo ya era Roures Llop, miembro de la Liga Comunista Revolucionaria y de la IV Internacional trotskista.

¿Cómo se convierte un trotskista en administrador único de una sociedad que ingresó casi 2000 millones de euros en 2018? El propio Roures nos devolvería la pregunta: «¿Por qué un comunista no puede pensar en comer?» (Libération, 22/01/2009). Hombre, Jaume, comer sí, pero retener la plusvalía de los trabajadores..., comunista, lo que es comunista, no es. Ni siquiera trotskista. Pero nos respondería con lo que dijo en otra entrevista (El Mundo, 29/03/2009): el marxismo es subir los salarios de los trabajadores un 1% por encima del IPC.

Según un informe que la Guardia Civil entregó al juez Pablo Llarena el 01/02/2018, Robles Lobo, magnate de Mediapro, «podría integrarse en el comité ejecutivo» que diseñó la estrategia comunicativa del independentismo para el 1-O. Mediapro habilitó la sala de prensa desde la que los miembros del Govern informaron del transcurso del referendo ilegal y diseñó el vídeo sobre la «jornada electoral» que se emitió en TV3, donde «se difundieron los mensajes que interesaban a la causa independentista».

De hecho, TV3 financió ese vídeo, que luego sería el documental «1-O» (Lluís Arcarazo, 2018) con 440.000€. Licencia televisiva regalada por Zapatero, concesión de derechos de emisión del fútbol (a Roures tienen que agradecerle los españoles que haya que pagar por ver fútbol), las conexiones con TV3... pero hay mucho más. Por ejemplo, el acuerdo con la alcaldesa Ada Colau para la gestión público-privada por 55 años del Gimnasio Social Sant Pau y los 36 pisos de alquiler social que se construirán sobre esa infraestructura (junio 2021). También Colau contrató a Mediapro Cloud el pasado 26/11/2021, por un valor de 1.177.060 euros para diseñar el «nuevo modelo de gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones» del consistorio. Un trotskista se hace millonario en España igual que hemos visto en las entregas anteriores con los franquistas: con dinero público.

De hecho, tal como cuenta el ex colaborador de Roures, Pere Rusiñol, en una reciente entrevista (The Objective, 13/01/2021), «un mes después de organizar la sala de prensa del 1 de octubre, Rajoy, como presidente del Gobierno, le adjudicó a una filial de Mediapro la señal de televisión interna de Moncloa». Y es que el dinero no tiene ideología. Fue Rajoy, precisamente, quien tomó dos decisiones vitales para la supervivencia y crecimiento de Mediapro: la centralización de los derechos del fútbol y la autorización de la fusión entre La Sexta y Antena 3.

Robles Lobo dejó los estudios a los doce años y no parece que sea millonario por su brillante gestión empresarial: a los cinco años de abrir Público tuvo que hacer un ERE (22/05/2012) (aunque en la posterior subasta, ¡oh, sorpresa!, se volviera a quedar con la empresa), y ha tenido que rebajar del 33% al 10% su participación en Mediapro para que el grupo chino Orient Hontai Capital (propietario ya del 53%) le salvara de la quiebra.

Es importante recordar que el propio Roures ha declarado que votó a la CUP en 2012 y a Podemos en 2016. El pasado jueves 09/12/2021, Bruno Estrada, adjunto a la secretaría general de CC.OO. y patrono de la Fundación de Estudios y Debate Espacio Público, a la sombra de Mediapro, fue uno de los padrinos de un acto a mayor gloria de Yolanda Díaz. Recordemos que fue La Sexta quien lanzó a Pablo Iglesias en 2013. Y es que solo hay una cosa que les guste más que el dinero a un millonario franquista o trotskista: el poder. El poder para seguir amasándolo.

*Licenciado en CC de la Información