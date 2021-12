Cierto pensamiento, necesario para la perpetuación de la especie, nos induce a asimilar que vivir es un don sagrado al que no debemos ni podemos renunciar. Vivir la vida con plenitud es una consigna irrenunciable que venimos asumiendo desde tiempos ancestrales. Y sin embargo, cada vez que nos llega la noticia de que alguien se ha suicidado –sobre todo si es famoso, alguien a quien imaginábamos tocado por envidiables privilegios–, caemos en la cuenta de que la pulsión por la supervivencia tiene sus carencias, que no es perfecta.

¿Qué ha ocurrido? ¿Qué le pasó? ¿Tenía problemas? La respuesta general podría ser siempre la misma: se cansó de luchar y bajó los brazos. Así de sencillo, así de dramático.

"Se suicidan cada día 11 personas en España, pero hacemos todo lo posible por no empatizar"

El suicidio en España es hoy día la principal causa de muerte no natural. Pero no por ello dejamos de sorprendernos cuando alguien a quien conocíamos –aunque fuera desde la distancia– decide poner fin a su vida. El suicidio de un solo individuo es una fisura, una grieta en la psiquis de la población humana, que no logra comprender –no está programada para ello– por qué mancillamos por voluntad propia el que es nuestro principal cometido: perpetuar la existencia al máximo.

Se suicidan cada día 11 personas en España, pero inconscientemente hacemos todo lo posible para no empatizar con las motivaciones de los suicidas, evitando así conclusiones peligrosas. Pensamos menos para vivir más.

La pandemia, que muchos han interiorizado con temor irracional, ha agudizado los males del mundo moderno: la soledad, los problemas mentales, la depresión, el suicidio... Y esa percepción de que nos ha tocado en suerte una época oscura solo puede combatirse con la luz, aunque sea una luz artificial. Hay que pensar a toda costa que levantarse cada mañana es un regalo divino.

La vida era esto: mentirnos y creer con el filósofo Leibniz que vivimos en el mejor de los mundos posibles.