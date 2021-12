Que conste que no sólo veo necesario vacunar a la población infantil en edad escolar, sino que además y visto el elevado número de aulas confinadas por positivos, la nueva variante ómicron, o el elevado número de contagios entre la población de cinco a once años, se hace absolutamente necesario.

Otra cosa bien distinta es dónde, cuándo y cómo. Unos han optado por la vacunación en centros escolares y en periodo lectivo, siendo además coordinado por los propios centros, y sus docentes, tanto burocrática como organizativamente, como Extremadura. Otras comunidades han optado por no hacerlos coincidir en horarios lectivos, realizarla en espacios habilitados, los llamados vacunódromos, centros sanitarios, áreas de salud, etcétera. En el caso de realizarse en centros escolares la otra disyuntiva era sí o no pudieran ser acompañados de un adulto.

"Hay que recordar el hito de cuando nuestros docentes seguir el proceso educativo en pandemia"

Hoy es el segundo día de vacunación en nuestra comunidad, y ayer todo parecía ir con normalidad y ojalá siga así. Pero no es de extrañar, cuando nuestra administración prevé dificultades, complicaciones, gasto en recursos, humanos, organizativos, y de otra índole, siempre recurre, en cuanto a la población púber e infantil se refiere, a quien sabe va organizar, garantizar, y velar tanto por el proceso como en la organización o la temporalización del mismo, sus docentes y centros escolares, los chicos para todo y para todos.

Hay que recordar el hito de cuando nuestros docentes consiguieron en lo peor de la pandemia seguir el proceso educativo de nuestros alumnos sin ayuda ni recursos y todavía hoy hacen posible, centros seguros y libres de contagio. Otra cosa es que se venga contagiado de casa.

No, señor Vergeles, no somos chicos para todo, pero no ya sus profesionales de la Educación, que no de Sanidad, de sus propios ciudadanos.

No puede usted informar a los centros escolares y a las familias en un telediario dos días antes de notificar las condiciones a los centros, que en este caso fue un viernes, para que con suerte el viernes o el lunes, el centro lo notifique a los padres y madres para vacunar a sus hijos el miércoles.

No puede usted a final de trimestre, con las evaluaciones encima y la cantidad de reuniones y burocracia asfixiante que padecemos, cargarnos de un día para otro con semejante esfuerzo, los centros sanitarios creo que sí tienen administrativos o personal afín. No puede usted cargar o más bien, descargar dicha responsabilidad a los centros escolares y a sus docentes, no ya en materia de salud o tutela durante y después, en cuanto a la vacunación, también a la legitimidad de la autorización.

Tampoco se puede, trátese de lo que se trate, distinguir a unos alumnos de otros, o señalar, si lo prefiere, en asuntos que no sean puramente educativos, recuerde que es un centro escolar y a día de hoy la vacuna es voluntaria, aunque no comparta la opinión de aquellos que no deseen vacunarse.

Castilla y León, por ejemplo, no vacunará en horario lectivo y permitirá la presencia de un progenitor. Mira qué fácil. Es que aunque los docentes estemos vacunados, seguimos recibiendo dosis, pero de espanto.