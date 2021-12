La vacuna contra la covid-19 es el único escudo que tenemos para luchar contra el virus, al menos de momento y, por eso, vacunar a toda la población posible debe ser el objetivo inaplazable de las administraciones. Ahora es el turno de los niños de 9 a 11 años y esta semana se ha iniciado su vacunación en los colegios. El problema que ha surgido a raíz de este asunto no tiene nada que ver con el fondo, si no con la forma, que no ha sido otra que la imposición de Vara de vacunar en los centros educativos desoyendo a padres y a docentes.

"Extremadura, La Rioja y Valencia son las únicas que imponen este sistema de vacunación escolar" Se ha imposibilitado que los padres pudieran elegir. Es algo recurrente coartar la libertad de los padres de decidir sobre lo que conviene a sus hijos, en este caso, el de acompañarles en el momento en que les pongan esta vacuna. A pesar de que son menores, según el protocolo del SES, quienes lo deseen no podrán acompañar a sus hijos; tendrán vetado el acceso al colegio. Colectivos de docentes también han expresado su rechazo al sistema impuesto porque no pueden ejercer de enfermeros, ni el colegio es un centro de salud. ¿Y qué han hecho el resto de comunidades? Extremadura, Valencia y La Rioja son las únicas que imponen este sistema de vacunación «escolar»; el resto de las regiones vacunan a sus niños, acompañados y en los centros sanitarios, y algunas de ellas dan a elegir a los padres entre vacunar a sus hijos en esos centros sanitarios o el colegio. Lo que no tiene lógica es que cuando se vacunó a los niños mayores de 12 años en Extremadura, se hizo en los «vacunódromos» y acompañados, y ahora que los niños son más pequeños, se prohíbe hacerlo a aquellos padres que quieran. Mientras esto sucede, estamos en tiempo de reuniones en torno a una mesa para, con responsabilidad y medidas de precaución, poder apartar de la mente al menos durante unas horas estos dos años de crisis, de pérdidas y limitaciones. Para ello, Vara no ha establecido restricciones, más allá de la llamada a la responsabilidad individual de cada uno para que los extremeños podamos compartir mesa y mantel. Sin embargo, el gerente del área de salud de Cáceres ha recomendado a los profesionales y trabajadores no celebrar estos encuentros navideños porque si se contagian «hacen daño» a la sociedad en su conjunto. Los sanitarios sí que han sufrido daño durante estos años, con una presión que ni siquiera me atrevo a valorar, porque seguro que me quedo corta; han padecido la responsabilidad de luchar en primera línea contra la covid, a veces sin medios y sin la protección adecuada; se han contagiado e incluso algunos han perdido la vida. Ahora cuando todos nos reunimos con los compañeros, con los amigos, y aunque estén vacunados, ¿ellos no tienen la libertad de hacerlo?