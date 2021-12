He dormido muchas veces con el ruido tan fuerte producido por la verbena que los cristales chirriaban, los motores del castillo flotante con un constante murmullo, y la churrería con su música a su ritmo. Todo estaba al lado de mi casa. No me molestaba nada de eso, aún menos el chisporroteo de la gente que subía y bajaba. Eran fiestas, cuatro días que estaba tan emocionada que nada me molestaba. Luego siempre llegaba el silencio, eran tan solo unos días cortos ruidosos.

"El locutor de la radio describía la primera noche sin actividad en el volcán de La Palma con la palabra silencio" Pensaba mientras conducía y escuchaba la canción de Jorge Drexler Silencio en su letra: No encuentro nada más valioso que darte / Nada más elegante / Que este instante/ De silencio […] Y cuando el ruido vuelva a saturar la antena /Y una sirena rompa la noche, inclemente/ No encontraremos nada más pertinente/ Que decirle a la mente/ Detente. El locutor de la radio describía la primera noche sin actividad en el volcán de La Palma con la palabra silencio. Tras el horror y el ruido. Silencio. «Poquito a poquito vamos confirmando los datos que van llegando y crucemos los dedos que este silencio sea definitivo. De momento, no ha habido ningún repunte en la actividad y eso es una buena señal» afirmaba David Calvo, científico y portavoz. Este hilo de silencio que era y es esperanza para la ciudadanía y, sobre todo, para quienes están viviendo aterradoras consecuencias de este volcán, fue inmediatamente interrumpido por la noticia que vino a continuación y que venía directamente del Congreso de los Diputados, el jefe de la oposición quiso hacerse valer a través de una palabrota. No sé si como lo hacían los adolescentes porque creían hacerse mayores e importantes o porque hablar mal le aporte más naturalidad. Hablar bien y ser irónico implica mucho trabajo; lo cierto es que llamó la atención y estuvo en las conversaciones de ese día. Su portavoz al respecto: «No hemos trasladado una crispación, nosotros trasladamos una realidad y una sesión de control vibrante e intensa porque queremos respuestas». El lunes llegaron a Extremadura 30.000 dosis de la vacuna Pfizer para comenzar a vacunar a los niños y las niñas de entre 5 y 11 años (son unos 57.000). Un proceso que se va a realizar en los colegios y cuyo primer hito será el 22 de diciembre cuando estén vacunados todos los menores entre 8 y 11 años. Un paso más para lograr vencer al virus que nos asedia. El miércoles en el pleno de la Asamblea de Extremadura se constató que Extremadura es líder en vacunación, con más del 90% de la población diana con la pauta completa, y registra una situación hospitalaria que está lejos de las cifras de hace un año. Con estos datos se evidencia que negacionistas y antivacunas son, o pueden ser, eso, ese tanto por cierto. Es curioso que con lo que costó superar ese Tiempo de silencio que retrató Martín-Santos, hoy es el escandaloso estruendo y ruido el que quieren utilizar, para lo mismo, con lo mismo, y los mismos. Hay ruidos, momentos, silencios y sin ese equilibrio no viviríamos, pero hay quienes solo saben ejercer esos extremos. No nos hace falta que todo brote para conocerlo. Ojalá.