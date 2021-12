El Partido Socialista es una maquinaria cuasi perfecta al servicio de la consecución del poder. Esto, que aparentemente podría sonar como una crítica, no lo es. En esencia, los partidos políticos se construyen para alcanzar cotas de poder. Una ideología sin mecanismo para llevar a cabo sus postulados suena a poco más que filosofía. Que tu funcionamiento sea capaz de engrasarse correctamente para lograr objetivos electorales merece más comprensión que reproche.

Sólo hay que mirar a la otra orilla. La de un Partido Popular empeñado en boicotearse y en reventar sus propias expectativas electorales. Da cosilla que laven los trapos sucios en públicos hasta por una nimiedad como las cenas navideñas internas, pero demuestra que siguen más cómodos en las intrigas de palacio que en la coherencia hacia el votante. Incomprensible, con las facilidades que les regala el gobierno bifronte. Parece miedo a las alturas. No sé si finalmente lo pagarán, pero se va acabando el tiempo para que la comunicación corrija lo que ve todo el mundo. Incluidos, claro, sus votantes.

No hay delito original en los «subterfugios» los partidos utilizan las campañas electorales. En nuestra madurez está distinguir el grano de la paja (mental). No justifica por supuesto el abuso una vez obtenido el poder. Pero tampoco aquí hay grandes diferencias: Desgraciadamente es el triunfo de la condición humana y en la perversión del uso del poder público existe una poca curiosa coincidencia. La corrupción nos guste o no, no tiene siglas.

Parece claro que en toda esta explicación sobrevuela un enorme y sobresaliente «pero». Si en la guerra (política) se legitiman métodos propios del conflicto, la llegada al poder no puede ser justificante de todo. Especialmente cuestionar desde el poder las instituciones que son la razón misma de la existencia de aquel.

Dice nuestro paisano Javier Cercas que el nacionalismo no es en su raíz realmente democrático, por qué cuando hay que elegir entre democracia y nación, siempre gana la segunda. El nacionalismo se blanquea con el disfraz de la lucha de clase o las apelaciones la resistencia ante los grandes poderes económicos. Pero es un engaño más en el fin que pretende justificar sus medios.

"No nos parece curioso que el socialismo se haya echado en manos el nacionalismo. Casi lo hemos asumido"

Los grandes sindicatos han anunciado su presencia en una manifestación contra la petición de la familia de Canet de que su hijo tenga clases en las dos lenguas oficiales. Es decir, unas instituciones públicas nacidas para defender a las minorías se alían con el poder regional para vulnerar derechos y sentencias.

Conviene recordar que uno de estos sindicatos es declaradamente afín a un partido (el socialista). Y también que el porcentaje mayoritario de su financiación viene por vía presupuestaria, no de sus afiliados. Es una perversión absoluta: ya no se deben a los que voluntariamente forman parte de sus filas sino a aquellos poderes de los que nacen sus recurso.

Nada tiene sentido en la forma en la que tratamos al separatismo catalán. Esperamos aplicar razones objetivas y procesos formales a alguien que solo reclama sentimientos y mitos. En este juego han caído los dos grandes partidos nacionales, todo hay que decirlo. Pero desde luego no hay el mismo nivel de culpa.

Ya no nos parece curioso que el socialismo se haya echado en manos el nacionalismo en todo el país. Casi lo hemos asumido, aunque no es una asociación natural. Menos con un nacionalismo tradicionalista, sin vocación de internacionalidad ni integrativo.

La explicación está, precisamente, en las últimas grandes crisis económicas y la incapacidad para afrontarlas y resolver problemas. De ahí proviene que, al no haber solución práctica, deba responderse ideológicamente. Al comprobar que su votante tradicional se largaba en búsqueda de refugio, decidieron que la nueva lucha sería de identidad. Y esa es la (única) base del nacionalismo.

Nadie cuestiona la educación en catalán. Nadie duda de la ventaja del bilingüismo. Nadie, nadie, debiera dejar desatendida a una familia que busca proteger sus derechos. Será que hemos adquiridos demasiados vicios.

*Abogado, experto en finanzas