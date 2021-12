Decía el ínclito Miguel Celdrán (que en Gloria esté) aquello de «hacen hablar a las momias de Llerena». Pues sí. Hacen hablar a las momias de Llerena que mira que llevan años calladas. En el armero de Miguel Celdrán descansaban latiguillos verbales como látigos de verga. Descansar no es el verbo. Miguel tenía el don de hacerlos restallar en el momento oportuno. Licerán, por ejemplo.

Estaba yo tomando una marinera en la Plaza de las Flores de Murcia cuando en la tele se partían la ya citada en el lomo del concejal cacereño de marras. Y porque la marinera no tiene espinas, que si no me las clavo. A estos remotos lares llegó el disloque del pavo. A medio camino entre bromas y veras. Un concejal de tráfico circulando sin seguro y, para más inri, sin la ITV. Ojos como platos los míos.

Como dice ese chorlito beatífico que es el fugado de Vox, eso le puede pasar a cualquier. Lo raro es encontrarte con un judas de su talla. Y no le falta razón a Teófilo, aunque le falte el crédito. Le puede pasar a cualquiera. Incluso a aquel a quien por razón de su cargo no debería pasarle. Claro que los cargos ya no son cargas, sino más bien canonjías. Al susodicho Licerán, de natural babazorro, ya le señalaban por aquello de venir colocado de fábrica. Llueve sobre mojado. Como decía el profesor Tierno Galván (Gloria haya): el que no esté «colocao» que se coloque (que para eso está el partido).

En realidad para eso está el partido. Y ahí está también Miguel Ángel Morales y sus amigos y amigas, por aquello de no dejar al lenguaje incluyente excluido de cargo y de carga (de profundidad). Y lo que les queda. Y hablando de moral ¿qué se hizo del código ético del partido? Más socialista que ético, por supuesto. Un código con hechuras de embudo. La boca grande para los amigos, la pequeña para los otros.

Se entiende que se tenga para los amigos manga ancha. La que no tuvo que tener Luis Salaya, porque sacando la cara por el amigo ofendía a los ciudadanos (y a la razón). La misma manga ancha que sigue teniendo, porque, que yo sepa, el susodicho sin papeles sigue cobrando de todos los ciudadanos como concejal de Infraestructuras, Fomento, Servicios Públicos y Recursos Humanos (aún a pesar de su mala memoria). Lo que no deja de ser coherente si lo que queremos solucionar es, en primer lugar y de manera urgente, lo del impago de sus recibos.

"Luis Salaya, arropándolo, además de ofender a la razón deja de manifiesto que no sabe por dónde le da el aire"

En esos cargos (no en los bancarios) le han sustituido otros compañeros. En realidad, compañeras. Cargadas de espolones. Alguno se preguntará de dónde viene la filtración. Las filtraciones por definición son siempre interesadas. Más si se trata de fuego amigo. Y es que Luis Salaya parece nadie (sin ni siquiera don).

Sea como fuere, lo del jeta de turno resulta más feo que mandar a la abuela a por droga por mucho que presente la excusa de su mala memoria. Y es que más que memoria blanda lo suyo es cara dura. Más dura que una paella de tuercas. De dimitir ni hablamos.

El alcalde dijo que todo se resume en un «error de comunicación» y se equivoca. En lo que acierta es en que la credibilidad de su concejal está al nivel del saldo de su cuenta corriente (la del impago). ¿Y la del alcalde? La credibilidad, no el saldo. Que se lo pregunten a Teófilo Amores, siempre seráfico.

Y, aunque lo parece, esto no es broma. Es un mal paso. Termino. Vuelvo a Miguel Celdrán. «Aquí se puede meter la pata, pero no la mano». Acertaba Miguel en su sabia admonición. Andrés Licerán no ha metido la mano. Ha metido la pata. Lo mismo que los que le tapan. Lo de Teófilo Amores, sin duda, es más grave.

*Abogado